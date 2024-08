Ciro Nogueira alfineta Pablo Marçal: governar SP não é para inexperientes

Em coletiva durante um encontro do Progressistas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30), o senador bolsonarista Ciro Nogueira alfinetou o candidato a Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB).

LEIA TAMBÉM: Tributo a Charlie Brown Jr. abre Festival Capixaba de Inverno na Serra

Em sua fala, ele expressou o seu apoio ao candidato Ricardo Nunes e ressaltou que Pablo Marçal é um bom comunicador e insinuou que para governar a capital paulista é preciso muito mais que uma boa oratória.

“Quero conhecer um pouco mais do que ele pensa, do que ele propõe, quais são os seus objetivos, porque governar a maior cidade do país não é uma coisa simples, não é uma coisa para inexperientes, não é uma coisa para pessoas que não têm história ou como você ter uma referência”, afirmou o senador.

Veja o vídeo: