Ciro Nogueira e Marcel van Hattem participam da campanha de Ferraço

O cenário político de Cachoeiro de Itapemirim promete ficar ainda mais movimentado nos nesta semana com a presença de importantes lideranças nacionais.

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas (PP), e o deputado federal Marcel van Hattem, do partido NOVO, estão confirmados para participar de encontros partidários e eventos na cidade, que devem impulsionar a campanha dos candidatos a prefeito, Theodorico Ferraço (PP), e seu vice, Júnior Corrêa (NOVO).

Nesta quinta-feira, dia 29, às 11h, o senador Ciro Nogueira estará no Sítio Sonho Meu, no bairro Aeroporto, para um encontro partidário com as principais lideranças do Sul do Espírito Santo. Além de Nogueira, também marcarão presença o presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, e o vice-presidente estadual da sigla, deputado federal Evair de Melo. O evento ganha ainda mais relevância com a participação de Ferraço e Júnior Corrêa, que buscam consolidar suas propostas de gestão para Cachoeiro de Itapemirim.

Ferraço, conhecido por sua longa trajetória política e pelo comprometimento com o desenvolvimento do município, destacou a importância desse encontro. “É uma honra receber o apoio de figuras tão influentes como o senador Ciro Nogueira e os deputados Da Vitória e Evair de Melo. Juntos, vamos fortalecer ainda mais nosso projeto para transformar Cachoeiro e trazer as melhorias que nossa cidade precisa”, afirmou Ferraço.

Além do encontro partidário, Ciro Nogueira aproveitará sua visita para participar da Cachoeiro Stone Fair, uma das maiores feiras do setor de rochas ornamentais da América Latina. O evento é uma vitrine internacional para Cachoeiro, e a presença do senador reforça o potencial econômico da região.

Na mesma data, o deputado federal Marcel van Hattem (NOVO) estará em Cachoeiro para um encontro com filiados do partido e também participará da Cachoeiro Stone Fair.

Júnior Corrêa, candidato a vice-prefeito, também reforçou a relevância do evento para a campanha. “Nossa parceria com o PP e o apoio do partido NOVO são fundamentais para construirmos uma Cachoeiro mais moderna e eficiente. Esse encontro é um marco para nossa jornada rumo à vitória”, comentou Júnior.

A presença dessas lideranças nacionais fortalece a candidatura de Ferraço e Júnior Corrêa, mostrando que a coligação PP, NOVO e MDB está unida e pronta para levar Cachoeiro de Itapemirim a um novo patamar de desenvolvimento.