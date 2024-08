Companhia de teatro Grupo Galpão apresentará no ES

Neste mês de agosto, Anchieta será palco de uma das principais companhias de teatro do Brasil. O renomado Grupo Galpão, de Belo Horizonte, se apresentará no município para celebrar seus 40 anos de atuação nos palcos.

Assim as apresentações estão marcadas para os dias 27 e 28 de agosto, no Adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Na terça-feira (27) o público poderá conferir o espetáculo “De Tempos Somos – Um Sarau do Grupo Galpão”. Já na quarta-feira (28) também às 20h, será a vez de “TILL – A Saga de Um Herói Torto”.

Não apenas as apresentações do Grupo Galpão em Anchieta contam com o patrocínio da CEMIG, do Governo de Minas Gerais e da Petrobras, como também com o apoio da Prefeitura de Anchieta e a realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Grupo Galpão

Fundado em Belo Horizonte, o Grupo Galpão se destaca por sua forte ligação com o teatro popular e de rua. O grupo é conhecido por montar espetáculos que criam uma profunda conexão com o público, sendo reconhecido em todo o Brasil e no exterior. Com apresentações em mais de 200 cidades brasileiras e 19 países, o Galpão já se apresentou para mais de dois milhões de espectadores.

Assim com uma equipe de atores que trabalham com diretores renomados, como Gabriel Villela, Marcio Abreu e Paulo José, o Grupo Galpão desenvolveu uma linguagem teatral única. Portanto essa linguagem dialoga com diferentes tradições, unindo o popular ao erudito, o teatro de rua ao palco, e o regional brasileiro ao universal. E isso é o que consolidando o Galpão como uma das companhias mais influentes do cenário teatral brasileiro.

Contudo, ao longo de seus 40 anos, o Grupo Galpão dedicou-se à intensa pesquisa de linguagem, conquistando um público cada vez mais diverso.

Certamente um dos grupos de teatro mais representativos do país, o Galpão se destaca também por ser a única companhia brasileira a se apresentar no Shakespeare’s Globe, em Londres, um palco dedicado exclusivamente às obras de Shakespeare.

Serviço:

Teatro com o Grupo Galpão.

Data: 27 de agosto

Horário: 20h

Peça: “De Tempos Somos – Um sarau do Grupo Galpão”

Data: 28 de agosto

Horário: 20h

Peça: “TILL – A Saga de Um Herói Torto”

Local: ambas no Adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Ingressos gratuitos