Concursos no Espírito Santo oferecem 960 vagas; confira

São mais de 960 vagas estão abertas em 12 concursos públicos e processos seletivos no Espírito Santo, oferecendo oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam, podendo chegar a R$ 10 mil mensais.

Entre as seleções em destaque, as inscrições para o concurso da Prefeitura da Serra foram prorrogadas até quarta-feira (14). Esse concurso oferece 375 vagas com salários que variam de R$ 1.485 a R$ 7.808,38, de acordo com a carga horária que vai de 20 a 40 horas semanais.

Além disso, outro concurso no mesmo município tem como objetivo preencher 185 vagas para cargos administrativos. As inscrições devem ser realizadas até terça-feira (13), e os salários podem chegar a R$ 4,5 mil.

Ainda no Espírito Santo, o Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES) anunciou a abertura de concurso com 50 vagas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais com ensino médio e superior, oferecendo remunerações entre R$ 2.584,14 e R$ 8.465,14. As inscrições estarão abertas de 19 de agosto a 22 de setembro de 2024.