Conexão Caparaó: iniciativa reforça tradição cafeeira no Sul do Estado

A divulgação dos cafés especiais produzidos no Sul do Estado vai ganhar um reforço, com a proposta de incluir, no calendário oficial, o Conexão Caparaó, evento que reúne produtores da região, compradores e outros envolvidos na cadeia produtiva. No Projeto de Lei (PL) 452/2024, o deputado Marcelo Santos (União) sugere data móvel em janeiro.

“A inclusão do evento no calendário oficial do Estado não só valoriza a rica tradição cafeeira do município de Dores do Rio Preto, no Sul, mas também desempenha um papel crucial no impulso da economia local”, justifica o presidente da Assembleia Legislativa.

O PL altera o anexo único da Lei 11.212/2020, que consolida a legislação em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público.

Marcelo Santos enfatiza que o Conexão Caparaó “representa uma plataforma vital para os produtores de café da região, permitindo-lhes não apenas exibir a qualidade excepcional de seus produtos, mas também estabelecer novas oportunidades de negócios e parcerias estratégicas, que podem resultar em um crescimento econômico significativo”.

Além disso, o projeto destaca a programação diversificada do evento, que inclui atividades culturais que destacam a herança e as tradições locais, atrações gastronômicas que celebram a culinária regional e iniciativas educacionais que promovem o conhecimento sobre a produção de café e a importância da sustentabilidade.

Marcelo Santos justifica ainda que “a realização do evento não só reforça a imagem de Dores do Rio Preto como um centro de excelência na produção de café, mas também tem o potencial de atrair um número crescente de visitantes e investidores para a região. Esse influxo de turismo e capital pode promover um desenvolvimento econômico sustentável, beneficiando diretamente os moradores locais e contribuindo para o progresso contínuo do município”.