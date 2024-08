Corrida Garotada está chegando com tudo no Espírito Santo; saiba tudo

A Corrida Garotada não é apenas um evento esportivo, mas, uma verdadeira celebração da infância e do esporte. Sua 21ª edição será realizada no dia 28 de setembro de 2024 e o projeto faz parte da 33ª edição da Dez Milhas Garoto, uma das corridas de rua mais conhecidas do Brasil e o mais importante evento esportivo do Espírito Santo.

A prova reúne na capital capixaba crianças e jovens com idades entre 6 e 17 anos, com largada do estacionamento do Shopping Vitória até a Enseada do Suá, a partir das 9h. Para eles, o evento já virou tradição e tem sido uma porta de entrada para o estilo de vida ativo e saudável, como é o caso da Yasmin Cezario, Arthur Caetano e Lívia Gasparini.

Yasmin Cezario de Oliveira, 15 anos, participará da Corrida Garotada pela quinta vez, e descobriu a possibilidade por meio de sua mãe, Sirlene Cezário, uma entusiasta da Dez Milhas Garoto e vencedora do segundo lugar em uma das edições. Desde a primeira participação, Yasmin ficou encantada, especialmente ao ganhar uma medalha, o que a motivou continuar correndo.

Sirlene destaca que o envolvimento de Yasmin na corrida trouxe benefícios físicos e emocionais. “Ela ficou mais motivada a correr e ganhou os kits da corrida, o que a deixa muito animada. Isso contribuiu para o desenvolvimento dela em várias áreas da vida”, afirma. Para a mãe, o apoio da família é fundamental: “Todos vão ver ela correndo e incentivam até a chegada. É muito bom incentivar seus filhos a fazer algo que será benéfico para o desenvolvimento e socialização deles”, finaliza Sirlene.

Arthur Caetano de Souza, 12 anos, está ansioso para sua segunda participação na Corrida Garotada. Sua mãe, Daniele Caetano, descobriu o evento por meio de um comunicado interno na empresa onde trabalha. A primeira experiência de Arthur foi emocionante e gratificante. “Conversei com ele sobre a corrida e ele se empolgou. Depois ele ficou muito feliz e agora tem mais interesse em atividades esportivas na escola”, conta a mãe.

O período de preparação também é uma fase de muito empenho para a família, uma vez que Arthur treina com sua mãe pelo menos três vezes por semana, o que o prepara para a corrida e o mantém ativo. Ainda, segue os treinos com seu pai jogando futebol regularmente. “Ele interage mais com outras crianças e está mais feliz e ativo. Agora brinca mais e se orgulha de mostrar a medalha aos colegas. Incentivar as crianças a correr alivia o estresse, tira elas das telas e as deixa mais felizes e gratificadas”, aconselha Daniele.

Renan Gasparini, pai de Lívia Gasparini, 8 anos, já deixa o evento no calendário há anos e motiva a participação da filha. “Entendo que por mais que seja o início da trajetória de exercício, a corrida é sempre um momento marcante. Aquele sentimento de dever cumprido, quando o seu filho termina a corrida, vem, te dá aquele abraço e fala: obrigada, papai, por me deixar correr. É gratificante ver nossos filhos felizes”, ressalta.

Lívia possui gosto pelo esporte, já passou pelo ballet, natação e atualmente faz ginástica. A corrida é um ponto alto do ano para a família. “Ela já falou que quer sempre participar das corridas, então eu também, como pai, sempre estou engajado e levando. Nós pais temos sempre que estar junto deles, a família tem que estar sempre junto, dando força, incentivando, porque são eles que movem a gente”.

Gasparini tem confiança em toda a produção e isso motiva a participação de Lívia. “O evento é seguro e bem organizado, vale a pena participar todo ano porque marca a vida das crianças e, com certeza, o esporte vem abrindo caminhos”, finaliza.

A Corrida Garotada da Nestlé é uma oportunidade para as crianças se divertirem, se desafiarem e crescerem. Como demonstram Yasmin, Arthur e Lívia, essa corrida incentiva um estilo de vida balanceado e proporciona inúmeros benefícios físicos, emocionais e sociais. Acima de tudo, cria memórias inesquecíveis para toda a família, reforçando a importância do esporte na vida das crianças.

21ª Corrida Garotada

Data: 28 de setembro de 2024

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – A 15 Enseada do Suá – Vitória, a partir das 9 horas

Inscrições encerradas

Sobre a Dez Milhas Garoto

Em 2024, a Dez Milhas Garoto celebra 33 anos, oferecendo um dos percursos mais bonitos do Brasil, passando por pontos turísticos famosos do Espírito Santo. A prova começa na Avenida Dante Michelini, em Vitória, e termina em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha.

São esperadas 15.000 pessoas na Dez Milhas Garoto, além de 3.000 crianças e jovens na Corrida Garotada e 500 duplas na Cachorrida.

Sobre a Nestlé

A Nestlé tem mais de 100 anos de atuação no Brasil e segue renovando seu compromisso com a sociedade, como força mobilizadora que contribui para levar nutrição e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente de inclusão e oportunidade para milhares de brasileiros e ser o produtor de alimentos mais sustentável do país. A empresa emprega mais de 30 mil pessoas no Brasil e tem 20 unidades industriais localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de oito centros de distribuição e mais de 70 brokers (responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição).

Comprometida com boas práticas que vão do campo à mesa do consumidor, a companhia conta com milhares de produtores fornecedores participando de programas de qualidade nas cadeias de cacau, café e leite, que garantem uma produção sustentável e que trazem modernidade ao campo. Além disso, mantém iniciativas nas fábricas como minimizar a utilização de água e energia e reduzir as emissões, ações de reflorestamento e inovações contínuas em embalagens cada vez mais sustentáveis. A Nestlé Brasil está presente em 98% dos lares brasileiros.

Mais informações:

Site: www.dezmilhasgaroto.com.br