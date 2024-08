De Castelo para o mundo! Uniaves amplia presença no mercado internacional

A Uniaves está ampliando sua presença no mercado internacional. A indústria alimentícia do Grupo Pif Paf Alimentos, localizada em Castelo, no Sul do Espírito Santo, cruzou os oceanos e alçou “voo de cruzeiro”. O nome da cidade está no seleto cardápio, cuidadosamente elaborado, oferecido aos clientes de duas das mais renomadas e luxuosas companhias aéreas do mundo.

A Emirates e a Qatar Airlines, que respectivamente operam voos em importantes hubs aéreos que conectam Dubai e o Qatar com o resto do mundo, oferecem, à 40 mil pés de altura, pratos com carne de frango produzida em Castelo.

Contudo, essa ousadia tem a assinatura da maior produtora de frangos no estado capixaba. Há mais de 14 anos, a Uniaves mantém um complexo agroindustrial da companhia na cidade gerando milhares de oportunidades.

Na unidade industrial da empresa em Castelo são produzidos uma ampla variedade com mais de 100 itens de produtos e derivados de carne de frango. O rigor com a qualidade e a excelência da marca, já reconhecidos e premiados no mercado nacional, conquistou também a confiança de autoridades governamentais e sanitárias mundo afora.

Foto: Divulgação

“A planta industrial da Uniaves em Castelo, tem habilitação para exportar carne de frango para mais de 20 países. Entre eles: Japão, África do Sul, Filipinas, Sigapura e Qatar. Também estamos presentes em outros mercados estratégicos, fortes parceiros e compradores de proteína animal do Brasil, como os Emirados Árabes Unidos. Aliás, agora em julho, conquistamos a importante habilitação de exportação para o Egito. E vamos além, a nossa empresa segue avançando”, comemora Cláudio Almeida Faria, gerente executivo de Relações Institucionais do Grupo.

Uniaves busca ampliar mercado internacional

Sempre em busca da ampliação dos negócios e fortalecimento do market share da marca no mercado internacional, a abertura de portas no Egito é mais um avanço estratégico para a Uniaves. Aliás, o país norte africano está entre os 20 maiores importadores de carne de frango do Brasil.

De acordo com a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2023 o mercado egípcio importou quase 60 mil toneladas do produto. Sendo assim, gerou uma receita de cerca de US$130 milhões.

Somado a isso, o Grupo Pif Paf Alimentos, com sede em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira, avança na consolidação da sua já reconhecida reputação e comercialização com o Oriente Médio.

Foi com o Líbano, em 1975, que o Sr. Avelino Costa, fundador da Pif Paf Alimentos, firmou o primeiro contrato de exportação de carne de frango do Brasil. Com isso, a empresa abriu o caminho para as exportações brasileiras. Décadas depois, esse fator fez o país se tornar o maior exportador de frango do mundo.