Detentos do ES usarão celulares para se apresentarem à Justiça

A partir desta quinta-feira (1º), por meio do Sistema de Apresentação Remota e Reconhecimento Facial (Saref), cerca de 42 mil detentos usarão celulares para se apresentarem à justiça.

Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o sistema começou a ser implementado nesta quinta-feira (1º) em Alfredo Chaves e na próxima sexta-feira (2º) em Domingos Martins.

O Saref permitirá o monitoramento de pessoas que cumprem penas em regime aberto, livramento condicional e medidas alternativas, sem a necessidade do reeducando ter que comparecer ao Fórum.

Além do reconhecimento facial para autenticar a identidade dos indivíduos, o sistema também possui uma ferramenta de georreferenciamento, para verificar de qual local o reeducando está registrando o comparecimento.

