Dia do estagiário: IEL-ES oferece mais de 20 oportunidades

Neste domingo (18), celebra-se o “Dia do Estagiário”, e o Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) marca a data com a abertura de 22 vagas de estágio, disponíveis a partir desta sexta-feira (16). Além disso, o instituto anuncia novidades previstas para o próximo ano.

As bolsas variam de R$ 650,00 a R$ 1.500,00, podendo incluir benefícios como auxílio-transporte ou vale-transporte e alimentação.

As vagas estão disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, com oportunidades nas áreas de:

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciências Contábeis

Comunicação Social

Engenharia de Automação

Engenharia Elétrica

Engenharia de Produção

Engenharia Química

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Técnico em Automação

Técnico em Eletrotécnica

Tecnólogo em Logística

Técnico em Segurança do Trabalho

Nos últimos quatro anos, o IEL-ES inseriu 4.823 estagiários no mercado de trabalho e capacitou 12.109 profissionais em educação empresarial. Para 2025, o instituto promete ampliar sua atuação, com ofertas mensais de palestras, programas de mentoria para estagiários, fóruns de supervisores de estágio, entre outras iniciativas.

Inscrições

Os estudantes interessados devem acessar o site http://sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades.

Após atingir o limite de estudantes encaminhados, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial.

Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail iel-recrutamento@findes.org.br.