Dia Nacional das Artes: conheça o meio artístico de Cachoeiro

O Dia Nacional das Artes, comemorado desde 24 de maio de 1978, reconhece mais de 100 funções como trabalho artístico, destacando a importância da cultura em todo o Brasil. Em Cachoeiro de Itapemirim, a força cultural sempre foi marcante, com nomes como Roberto Carlos, Anderson Freire, Rubem Braga, Newton Braga, Sérgio Sampaio, Luz Del Fuego, Carlos Imperial e Darlene da Glória.

Para abordar o meio artístico de Cachoeiro, no Dia Nacional das Artes, o pintor cachoeirense Raí Bolzan compartilha sua visão sobre a valorização da arte no Espírito Santo e os desafios enfrentados pelos artistas locais.

Ray Bolzan

Nos últimos anos, as empresas têm demonstrado um crescente interesse em transformar seus espaços por meio da arte, enquanto os espaços públicos estão mais abertos a intervenções artísticas. Segundo Raí, esse movimento reflete um interesse tanto da sociedade pública quanto privada em incentivar o campo artístico no estado.

Apesar desse avanço, Raí reconhece que o incentivo público em Cachoeiro de Itapemirim ainda é limitado, mas destaca a Lei Rubem Braga como a principal ferramenta de fomento à arte na cidade. Contudo, ele ressalta a complexidade de avaliar se o incentivo é suficiente, considerando o grande número de pessoas que trabalham no setor artístico e seu potencial de geração de emprego e renda.

Desafios

Os desafios para desenvolver e divulgar o trabalho artístico em Cachoeiro de Itapemirim são muitos. Uma proposta para fortalecer a cena artística local, é abrir mais espaços para expor diferentes formas de expressão artística.

O pintor também contribui para a valorização e disseminação da arte em Cachoeiro ao inscrever espaços públicos e privados na Lei Rubem Braga.

Além disso, o público cachoeirense está cada vez mais aberto e interessado em consumir arte, conforme observa Raí. Como artista de rua, ele recebe feedbacks muito positivos dos transeuntes, que se espalham por diversos lugares. Essa receptividade tem um impacto direto em sua produção artística e o motiva a continuar criando. Uma prova desse interesse e Câmara Municipal de Cachoeiro, que tem o maior painel vertical do sul do estado e um dos maiores do Espírito Santo.