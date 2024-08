Diego Libardi afirma que vai lutar contra o sistema: “Não me falta coragem”

A convenção do Republicanos, que confirmou o nome de Diego Libardi à Prefeitura de Cachoeiro, serviu também para sinalizar o que vem por aí nesta campanha. Professor, advogado, gestor público experiente e com muita energia renovar, Diego Libardi teve sua candidatura confirmada na convenção de seu partido, Republicanos, realizada nesta terça-feira (30).

Juntamente com a vice, a nutricionista e professora Rafaela Donadeli (União Brasil), dará início oficial à disputa pelo pleito majoritário em Cachoeiro, com o desafio de conquistar o eleitorado que busca renovação e mais modernidade para Cachoeiro.

Na convenção, Libardi subiu o tom contra os adversários e afirmou que irá para a disputa de forma limpa, mas sem medo do sistema que quer se perpetuar no poder em Cachoeiro.

Em ascensão na vida pública, ocupando recentemente diversos cargos importantes, Libardi lembrou que a administração atual não permite pensamentos ultrapassados, nem imposição pessoal diante das instituições consolidadas pela democracia.

Dr. Bruno Resende, Allan Ferreira e Amaro Neto

No evento, que também confirmou os candidatos a vereador dos partidos Republicanos e Agir, Libardi recebeu o apoio dos maiores aliados, os deputados Dr. Bruno Resende e Allan Ferreira.

O trio firmou uma união pela transformação em Cachoeiro e criou o Movimento Energia para Renovar, que tem promovido diversos encontros para construção de um plano de governo participativo.

“Estamos construindo um grupo cuja essência é a união, humildade e honestidade, e cada vez mais pessoas que acreditam na boa política estão do nosso lado”, afirmou.

Quem também participou da convenção foi o deputado federal Amaro Neto, que tem marcado presença nos eventos da candidatura de Libardi na cidade.

A vice da chapa

Rafaela Donadeli, pré-candidata a vice na chapa de Diego, por sua vez, enfatizou a importância da representatividade feminina na política e reforçou que sua principal bandeira é a saúde.

“Quem conhece a minha trajetória sabe que sou uma mãe, uma profissional de saúde que sempre se empenhou para fazer a diferença na vida das pessoas. Estou cansada de ver na política pessoas oportunistas, que vivem de mentiras e promessas vazias. Mas quando eu saio de casa, deixando minhas duas crianças, e vou para a rua não é para falar mentiras, não é somente por mim, mas é porque eu quero transformar a vida das pessoas que mais precisam. Estou na política por amor e porque acredito que é possível oferecer mais dignidade e humanização, tanto para o time de profissionais da saúde, quanto para a população usuária do SUS”, afirmou.

