Documentário sobre o rio Jucu será exibido em Cachoeiro

O Centro Cultural Luz Del Fuego exibirá gratuitamente o documentário experimental “Corpo-Jucu”, em Cachoeiro de Itapemirim na próxima sexta-feira (6), às 20 horas. A produção conta com a participação dos bailarinos Abayomi, Gracielle Monteiro e Jordan Fernandes, que exploram a poética, energia e dinâmica do Rio Jucu.

O projeto, que recebeu apoio do Edital de Artes Cênicas da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, iniciou-se em março de 2024, com uma Residência Artística na Barra do Jucu.

Dirigido pelo artista e coreógrafo Weber Cooper, o filme utiliza os estudos em Ecoperformance e Congo Capixaba como base.

“O rio Jucu é um ser ancestral com o qual estamos profundamente conectados. Somos rio! Nos afetamos por sua presença, corporificando estados sensíveis, sutis e em transformação”, afirma Weber, que ministrou oficinas sobre Ecoperformance.

Além disso, os estudos sobre o Congo Capixaba foram orientados por Marina Vieira Sampaio, filha de Dona Dorinha, da tradicional banda de congo Tambor Jacaranema. Assim as práticas buscaram investigar esse ritmo capixaba por meio de dança e musicalidade, contribuindo para a construção de presença no filme.

O Rio Jucu, que é o cenário e personagem principal do filme, é o principal curso d’água de Vila Velha e da região metropolitana de Vitória, sendo responsável pelo abastecimento de 25% do Espírito Santo. Sua bacia hidrográfica abrange os municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano, Viana, Vila Velha, Cariacica e Guarapari