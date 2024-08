Doença de von Willebrand: projetos na Ales propõem apoio a pacientes

Tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) duas propostas do deputado Dr. Bruno Resende (União) em apoio às pessoas com doença de von Willebrand, distúrbio hemorrágico causado por fatores genético-hereditários, que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue.



O Projeto de Lei (PL) 280/2024 propõe instituir no estado o Programa de Conscientização e Prevenção da Saúde à doença de von Willebrand. O objetivo é intensificar as ações desenvolvidas pelo Poder Executivo, fortalecendo a divulgação das orientações em relação ao programa de forma que o alcance seja ampliado e a população sensibilizada.

Conforme o texto, o Sistema Único de Saúde (SUS) deverá realizar avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento.



Na justificativa do projeto o deputado enfatiza a importância de possibilitar a identificação precoce “(…) pois a doença de von Willebrand é um distúrbio que afeta as plaquetas, causando sangramentos excessivos mesmo em pequenos cortes, hematomas, fluxo intenso durante a menstruação e até episódios hemorrágicos, infelizmente é um distúrbio é uma doença sem cura”, detalha o autor.

Carteirinha

Já o PL 282/2024 cria a carteira de identificação do paciente com von Willebrand, na qual constarão detalhes da patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. No documento também deverá constar, em fonte destacada, o alerta: “Paciente com von Willebrand. Em caso de emergência, informar esta condição à equipe médica atendente”.



O texto também especifica que a carteira deverá informar o nome completo do paciente; número do cartão do SUS; data de nascimento; tipo da doença de von Willebrand; e orientações básicas quanto aos medicamentos contraindicados, procedimentos invasivos e cirurgias.



Na justificativa do PL, o deputado Dr. Bruno esclarece que pacientes com a doença “devem evitar ao máximo utilizar alguns medicamentos sem recomendação médica, como o ácido acetilsalicílico, uma vez que dificulta ainda mais a coagulação do sangue”. Também observa a necessidade de cuidados para evitar ferimentos ou cortes e ressalta a importância de acompanhamento médico específico para gestantes com a doença.



O projeto estabelece prazo de 190 dias para implementação da medida após a publicação, caso venha a se tornar lei.

Doença de Willebrand

A doença de von Willebrand (DVW) é um distúrbio sanguíneo, que afeta a capacidade do sangue de coagular adequadamente. Isso ocorre devido a uma anomalia hereditária ou deficiência com uma proteína chamada Fator de Von Willebrand (VWF), que é essencial para o bom funcionamento das plaquetas sanguíneas.



A prevalência da DVW varia de 0,8% a 2% da população, sendo uma das desordens hemorrágicas mais comuns no mundo, afetando homens e mulheres com igual frequência.



Entre os principais sintomas da doença estão:

Sangramentos frequentes, como no nariz ou gengivas, ou períodos menstruais muito intensos;

Facilidade para formação de hematomas, mesmo com traumas leves;

Sangramentos intensos após cortes ou cirurgias, com dificuldade para serem estancados;

Sangramento articular, que pode causar dor e inchaço.