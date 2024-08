Eleições em Kennedy: conheça os candidatos a prefeito e vice

A Justiça Eleitoral deu a largada para a campanha para as eleições municipais que serão realizadas no dia 6 de outubro.

Os candidatos a prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras estão autorizados a pedirem votos, bem como divulgar os respectivos números de urna.

LEIA TAMBÉM: Eleições em Cachoeiro: conheça os 5 candidatos a prefeito e vice

No município de Presidente Kennedy 3 postulantes à prefeitura registraram candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O AQUINOTÍCIAS.COM listou um perfil, por ordem alfabética, de cada chapa majoritária, bem como os patrimônios declarado por cada candidato:

O partido escolheu BRUNO DAS NEVES SILVA como candidato a prefeito.

Nascido em 18/02/1980, ele declara ser da cor branca e casado.

Possui ensino superior completo e ocupa-se como servidor público municipal.

Patrimônio estimado: R$ 7.000,00

MAICLON SULIVAN DAS NEVES SILVA foi escolhido pelo partido para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de bruno.

Ele nasceu em 26/01/1977 e declara ser de cor parda e casado.

Possui ensino fundamental incompleto e ocupa-se como funileiro.

Patrimônio estimado: R$ 182.000,00

DORLEI FONTAO DA CRUZ foi escolhido pela coligação como o candidato a prefeito.

Nascido em 20/01/1953, ele declara ser de cor parda e casado.

Possui ensino médio completo e ocupa-se como prefeito.

Patrimônio estimado: R$ 876.802,31

A coligação escolheu TANCREDO ALMEIDA SILVEIRA para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Dorlei.

Ele nasceu em 31/05/1985 e declara ser de cor parda e casado.

Possui nível superior incompleto e, segundo dados do TSE, ele informa como ocupação o item “outros”.

Patrimônio estimado: R$ 10.523,95

A coligação escolheu REGINALDO DOS SANTOS QUINTA como candidato a prefeito.

Nascido em 20/02/1956, ele declara ser solteiro e de cor parda.

Possui ensino fundamental completo e ocupa-se como produtor agropecuário.

Patrimônio estimado: R$ 304.235,15

ALUIZIO CARLOS CORREA foi escolhido pela coligação para compor a chapa como candidato a vice-prefeito de Quinta.

Ele nasceu em 10/05/1957 e, de acordo com o TSE, é casado e declara ser de cor branca.

Possui nível superior completo e ocupa-se como empresário.

Patrimônio estimado: R$ 1.884.566,25

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.