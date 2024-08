Em 1 ano, 500 mil passageiros usaram o aquaviário como alternativa no ES

O Sistema Aquaviário completou, nessa terça-feira (20), um ano de funcionamento. Integrado ao Sistema Transcol, por meio do Cartão GV, o modal transportou nesse período cerca de 500 mil passageiros, nas três linhas de operação, oferecendo aos usuários não apenas uma alternativa ao tráfego terrestre, mas também uma experiência de viagem agradável pela baía de Vitória.

O governador do Estado, Renato Casagrande, comemorou a data, fazendo o trajeto entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória. Na oportunidade, ele falou sobre a importância do retorno do Aquaviário, que era uma demanda da população capixaba.

“Um ano de Aquaviário e nós viemos utilizando o modal de Vila Velha para Vitória para comemorar essa marca. São mais de 500 mil pessoas transportadas nas mais de 22 mil viagens. São pessoas que utilizam a trabalho, lazer, turismo e muitos utilizam para fugir do trânsito e aproveitar essa vista maravilhosa que temos no Espírito Santo”, disse.

Ampliação

O Governo do Estado prevê a ampliação do sistema Aquaviário para os próximos anos, com a construção de novas estações.

Em Vitória, os passageiros poderão embarcar e desembarcar também no antigo Terminal Dom Bosco, na Praça Pio XII e na Rodoviária de Vitória, os três na Capital.

Outras estações também são planejadas nos municípios de Cariacica e Vila Velha.

“É com grande satisfação que celebramos um ano de sucesso do Sistema Aquaviário! Mais de 430 mil passageiros já desfrutaram dessa nova forma de transporte, que une comodidade, sustentabilidade e integração com o nosso sistema de ônibus. Os números falam por si só: a aprovação dos usuários é altíssima e as perspectivas de expansão são promissoras. Com novas estações, mais barcos e investimentos contínuos, estamos construindo um futuro ainda mais conectado e eficiente para a Grande Vitória”, ressaltou o diretor presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcelo Campos Antunes.

Como funciona

As embarcações operam de segunda a segunda e contam inclusive com viagens noturnas, nos dias úteis, transportando até cerca de cem passageiros por viagem. A tarifa para utilizar o aquaviário é de R$ 4,70, com a opção de pagamento pelo Cartão GV ou QR-Code.

Integrado ao Sistema Transcol, o serviço permite que os passageiros façam a conexão entre ônibus e embarcações sem custos adicionais, desde que dentro do período de integração. Nas estações, estão disponíveis máquinas de autoatendimento para a aquisição e recarga do Cartão GV.

Além disso, os usuários podem optar por pagar a passagem diretamente pelo celular, utilizando o aplicativo KIM, que gera um código QR para ser validado no embarque.

É possível consultar mais informações sobre as linhas do Aquaviário e horários no link: https://semobi.es.gov.br/aquaviario-operacao

Pesquisa

A Ceturb-ES realizou, recentemente, uma pesquisa entre os usuários do sistema que constatou que o índice de satisfação geral é de 91,81%.

A pesquisa foi realizada nas três estações do Aquaviário e levou em consideração os itens higiene/conforto; urbanidade dos funcionários; organização no embarque e desembarque, intervalo de viagens, cumprimento de horários e manutenção. Foram ouvidas 404 pessoas.

Também foi constatado na pesquisa que a maioria dos passageiros usou as lanchas para lazer (47,3%). Trabalho vem em segundo lugar, com 27,2% e em terceiro, turismo, com 14,6%.

A Praça do Papa, em Vitória, foi a estação onde mais passageiros circularam, de 21 de agosto de 2023 até 31 de julho de 2024. Foram 206.519 passageiros. Em seguida, vem a estação Prainha, em Vila Velha, com 156.526 passageiros. E por fim, a estação Porto de Santana, em Cariacica, com 72.371 passageiros.