Encontro de Diáconos e Esposas do Leste 3 acontece em Vitória

O Regional Leste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizou o seu Encontro de Diáconos e Esposas, em Ponta Formosa (Vitória-ES), na manhã deste sábado (17). O evento contou com a presença de representantes das Dioceses de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina, e da Arquidiocese de Vitória. Foram 39 Diáconos e 19 esposas.

A acolhida foi feita durante o café, que foi também uma boa oportunidade para reencontros. Em seguida, todos se reuniram para um momento de oração. Os trabalhos iniciaram com a fala de Dom Anderson Franklin, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória.

Leia também: Músicos de Cariacica representam América Latina em competição na Europa

“A vocação ao diaconato permanente enriquecesse a Igreja e está desde o seu início. Homens que se dedicam, de modo especial, com o olhar compassivo de Cristo, a tornarem-se próximos daqueles que mais precisam”, afirmou o bispo.

O ponto central do encontro se deu com a fala do Padre Edgar Rigoni, referencial para os Diáconos permanentes e ordenados do regional Leste 3 da CNBB. Ele abriu sua participação falando da diaconia inspirada em São Lourenço, que se dedicou a riqueza de Igreja, os pobres.

“As formações são momentos de graça e riqueza. Neste encontro, buscamos refletir sobre o ‘Ser Diaconal’, a partir da comunhão, participação e missão e, com isso, aos poucos, queremos aprofundar na vocação diaconal, no chamamento para Deus e como coloco-me ao serviço de Deus nesta missão”, explicou.

Tomando sempre como base e ponto de partida as Sagradas Escrituras, Padre Edgar recordou o patrono do nosso encontro, São Lourenço definindo-o “seta indicadora do acesso ao coração do homem e à sua dignidade”.

“Para termos a possibilidade de nos distanciar de qualquer lugar comum e rotineiro no hodierno encontro, nos introduzimos nesta formação focando justamente e para nós a figura marcante deste Santo da Igreja nascente que tanto influiu com sua vida e com seu testemunho na construção da identidade da Igreja e, sobretudo, dos diáconos a ele ligados pelo autêntico testemunho de sua vida.”

O Encontro de Diáconos e Esposas do Regional Leste 3 chegou ao seu ápice na Celebração Eucarística.