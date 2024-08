ES é premiado na II Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), foi premiado nesta quinta-feira (1º), na II Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição no SUAS. O Espírito Santo se destacou com o case: “Operacionalização do Programa Compra Direta de Alimentos – CDA no Espírito Santo: A articulação da Política de SAN com o SUAS”, desenvolvido pela estagiária de Nutrição da SETADES, Isadora Chagas Queiroz.

Além desse trabalho premiado, a equipe da GSAN, teve um outro trabalho selecionado e alguns municípios do Espírito Santo também enviaram trabalhos para a II Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição no SUAS que vai acontecer durante o II Fórum Nacional de Nutricionistas na Assistência Social que acontecerá no Rio de Janeiro em 9 e 10 de setembro de 2024. Ao todo foram 11 trabalhos, sendo um premiado e 10 selecionados.



“Estamos muito contentes. Os investimentos na área de Segurança Alimentar e Nutricional em nosso Estado demonstram que as políticas de desenvolvimento social ocupam um lugar central nas decisões do Governo. O Governo do Estado está comprometido em fazer uma gestão responsável para a garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA)”, destacou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.



O Fórum Nacional de Nutricionistas na Assistência Social (FNNAS) é o resultado da união de profissionais que lutam pela inclusão da agenda de Alimentação e Nutrição e da garantia do DHAA no Sistema Único de Assistência Social.

Conheçam os trabalhos selecionados:

Cachoeiro de Itapemirim – 4 trabalhos selecionados

1. Título: A Ampliação e Modernização do Banco de Alimentos da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES para otimização da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Executada no Município.

2. Título: A Execução do Projeto Cesta Verde no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES

3. Título: A Promoção da Educação Alimentar e Nutricional na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES

4. Título: Educação Alimentar e Nutricional: cartilhas informativas destinadas aos(às) beneficiados(as) pelas cestas verdes independentes distribuídas à sociedade civil de Cachoeiro de Itapemirim

Iúna – 1 trabalho selecionado

1. Título: Execução do Programa Estadual CDA- Compra Direta de Alimentos no município de Iúna-ES

Vitória – 4 trabalhos selecionados

1. Título: Banco de Alimentos Herbert de Souza- Combate ao desperdício de Alimentos

2. Título: Feira compartilhada – promoção da segurança alimentar e nutricional por meio da agricultura familiar

3. Título: Programa Vix Mais Cidadania

4. Título: Educação alimentar e nutricional como prática da educação libertária e emancipação social nos equipamentos socioassistenciais: articulação SUAS e SISAN.