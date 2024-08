ES: média de vacinas contra dengue cresce 26% nas últimas semanas

Nas últimas duas semanas, a média de doses da vacina contra a dengue aplicadas por dia em todo Espírito Santo registrou um aumento de 26,4%. Esse aumento é em relação aos últimos 14 dias que antecederam o início da estratégia estadual da Secretaria da Saúde (Sesa) de envio de mensagens de textos, os SMS, aos celulares de pais e responsáveis de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A estratégia, iniciada no último dia 6 de agosto, visa ao envio de SMS aos pais e responsáveis de crianças e adolescentes que ainda não receberam a vacina dengue ou que estão com a segunda dose em atraso, para o alerta da importância da vacinação contra a dengue.

Entre os dias 6 de agosto, data que se iniciou os envios, até as 13h desta terça-feira (20), a média de aplicação diária é de 430 doses/dia, totalizando 6.029 doses aplicadas, entre D1 e D2. Já entre os dias 22 de julho a 5 de agosto, a média de aplicação foi de aproximadamente 340 doses/dia.

De acordo com o Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI), a Sesa já alcançou mais de 97 mil números cadastrados, e, desde a última semana, iniciou também o envio de mensagens por e-mails para chegar a mais cidadãos.

É importante destacar que o corpo da mensagem não traz quaisquer links para serem clicados, sendo formado apenas por mensagem de texto de aviso aos pais e responsáveis sobre a dose da vacina da dengue.

“O aumento da procura pela vacina da dengue é um reflexo excelente da estratégia estadual e com um retorno positivo por parte das equipes municipais de vacinação. Temos trabalhado continuamente com os municípios para que possamos ter mais cadastros atualizados de números de celular no Sistema Vacina e Confia, e assim, darmos continuidade ao envio das mensagens”, frisou a coordenadora do PEI, Danielle Grillo.