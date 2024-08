Violência contra a mulher: denúncias no 180 aumentam 66,58% no ES

Apenas neste ano o Espírito Santo registrou um aumento de mais de 60% nas denúncias de violência contra a mulher, em relação ao ano de 2023, com o Ligue 180 contabilizando 1.939 casos até julho.

Os dados também revelam que a maior parte das denúncias no Espírito Santo envolve mulheres na faixa etária de 45 a 49 anos, totalizando 363 casos. Além disso, 1.170 das vítimas são mulheres negras (pretas ou pardas), sendo os companheiros ou ex-companheiros os principais agressores, responsáveis por 675 dos casos.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou a importância do Ligue 180 como ferramenta preventiva e de orientação.

O 180 tem a característica de ser muito mais preventivo e colaborativo. Gostamos de dizer que se você precisa de informações, Ligue 180. Se você está em uma emergência, ligue 190.

Ela também reforçou o papel do serviço como referência para aqueles que testemunham ou vivenciam situações de violência, mas não sabem como agir.

O Ligue 180, um serviço essencial na luta contra a violência doméstica no Brasil, recebeu 84,3 mil denúncias em todo o país até julho deste ano, um aumento de 33,5% comparado ao ano anterior.

Especificamente no Espírito Santo, das 1.939 denúncias registradas, 1.218 foram feitas pelas próprias vítimas, enquanto 719 foram realizadas por terceiros. O lar da vítima continua sendo o principal local de ocorrência dos atos de violência, com 869 denúncias relacionadas a esse contexto no estado.

Em 2023, a Central de Atendimento à Mulher atendeu 522,3 mil chamadas em todo o Brasil, com uma média de 1.431 ligações diárias. A maior demanda foi proveniente da região Sudeste, com 259,4 mil ligações, seguida pelas regiões Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste.

O aumento das denúncias de violência contra a mulher fez com que o volume de casos reportados em 2023 fosse 23% maior do que o registrado em 2022, passando de 95,8 mil para 117,8 mil denúncias.

O Ligue 180 oferece um serviço abrangente que inclui orientações sobre leis, direitos das mulheres, e serviços da rede de atendimento, como a Casa da Mulher Brasileira e centros de referência. Além disso, o serviço fornece informações sobre a localização de serviços especializados, registrando e encaminhando denúncias aos órgãos competentes.