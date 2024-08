ES: Polícia Civil apreende mais de R$200 mil em fios de cobre

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, apreendeu duas toneladas de fios de cobre, com valor aproximado de R$ 250.000,00. A apreensão ocorreu nessa terça-feira (20), no bairro Centro, em Aracruz

A ação contou com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte.

Após receberem relatório do setor de inteligência da Sesp, os policiais civis localizaram um imóvel utilizado para depósito de fios telefônicos que haviam sido furtados em Aracruz e cidades próximas nos últimos 20 dias.

“A localização ocorreu após investigação iniciada pela unidade sobre furtos de fios de cobre de uma empresa telefônica. Durante o trabalho, conseguimos identificar o veículo que havia sido utilizado no crime e passamos a monitorá-lo”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Ricardo Barbosa.

Por meio de diligências, o veículo foi localizado e os ocupantes abordados. Os suspeitos, ao serem questionados sobre os fatos, informaram que estavam com fios de cobre e colaboraram com a ação da polícia, que identificou o local em que o material estava e fez a sua apreensão.

Os dois suspeitos de 21 e 34 anos foram autuados em flagrante por receptação, como não recolheram a fiança arbitrada pela autoridade policial, ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.