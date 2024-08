ES registra 19% de crescimento na abertura de empresas em 2024

O mês de julho de 2024 registrou um total de 2.272 novas empresas constituídas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), mantendo a taxa de crescimento observada ao longo do ano.

Esse número reforça a média de 19% de aumento na abertura de empresas nos primeiros sete meses de 2024.

Leia também: Violência contra a mulher: denúncias no 180 aumentam 66,58% no ES

Desde janeiro, com exceção de março, todos os meses apresentaram crescimento não apenas em comparação ao ano passado, mas em toda a série histórica desde 2014.

Abril destacou-se como o mês com o maior aumento percentual, registrando 2.051 novas constituições, um crescimento de 35,9% em relação a 2023. Fevereiro também foi significativo, com 1.778 novas empresas, 33,9% a mais que no ano anterior. No entanto, julho liderou em números absolutos, com 2.272 novas constituições.

No acumulado de 2024, o total de empresas abertas já alcançou 13.654, um crescimento de 17,3% em comparação com os 11.634 registros do mesmo período em 2023.