Escolas do ES recebem ensino da cultura Guarani

Através de contação de histórias, rodas de conversa, cantos, danças e atividades práticas, o projeto “Nhãndeva Ekuéry (Quem Somos Nós) – Celebrando a Cultura Guarani nas Escolas” visa proporcionar aos professores e estudantes uma oportunidade de conhecer e apreciar a riqueza cultural dos povos originários.

O primeiro dos quatro encontros previstos, aberto ao público, aconteceu na sexta-feira, 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, com atividades às 10h e 16h na EMEF Arandu Redxãkã, localizada na Aldeia Guarani de Boa Esperança, em Aracruz.

“Este projeto é uma forma de aproximar a cultura Guarani das escolas, permitindo que os estudantes conheçam e valorizem as tradições indígenas. Esperamos que essa experiência promova a inclusão e o respeito pelas diferenças culturais”, afirma Ará Martine, coordenadora das atividades, realizada junto com seus familiares e moradores da Aldeia Bora Esperança.

O “Nhãndeva Ekuéry (Quem Somos Nós) – Celebrando a Cultura Guarani nas Escolas” tem apoio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES) e recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura). Os outros três encontros previstos acontecerão até outubro em outras três escolas públicas: EMEF Coqueiral, em Aracruz, e CEI Criarte e EMEF Experimental de Vitória – Ufes, ambas em Vitória.

O objetivo do projeto é compartilhar e promover a compreensão da cultura dos povos indígenas da América Latina, especialmente do povo Guarani da terra indígena Boa Esperança no Espírito Santo. A iniciativa busca educar e sensibilizar professores e estudantes sobre a importância da inclusão e respeito pelas diferenças culturais, além de contribuir para a preservação e valorização das tradições indígenas.

Durante os encontros, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras sobre a história e lendas do povo Guarani, participar de rodas de conversa, aprender sobre grafismos com tintas naturais, ouvir sons de pau de chuva, e construir apitos. As contações de história serão realizadas com: cantos e danças tradicionais, e haverá uma exposição de artesanato indígena. Cada estudante receberá um apito como lembrança da experiência. Serão distribuídos 400 apitos artesanato Guarani aos estudantes durante os encontros.

O evento contará ações de promoção da acessibilidade, como intérpretes de Libras caso haja estudantes com deficiência auditiva, para que tenham acesso pleno às informações e possam participar das atividades. Serão disponibilizados materiais adaptados, como folhetos em Braille e vídeos audiodescrição, caso haja estudantes com deficiência visual.