Espírito Santo: maratona reúne cinco mil atletas neste fim de semana

A Maratona de Vitória chega às ruas da Capital do Espírito Santo, para sua 3ª edição, neste domingo (25), reunindo cerca de cinco mil corredores. Além dos inscritos no Espírito Santo, a disputa recebe competidores de 22 estados do Brasil e de outros países, como Alemanha, China, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Portugal.

A competição é patrocinada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). O evento celebra a 7ª edição este ano. Inicialmente conhecida como “Meia Maratona”, a prova passou por uma transformação com a inclusão da distância de 42km e já está em sua terceira edição como a Maratona de Vitória.



Serão quatro provas, com percursos de 5km, 10km, 21km e 42km. A largada e a chegada serão na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. A prova dos 42km tem início às 5h30, enquanto a dos 21km começa às 6h30. Já os percursos de 10 e 5km têm largada às 7h15.



Neste sábado (24), a garotada também se diverte com a “Maratoninha Kids”. Com provas que variam de 50 a 500m, o evento é voltado para as crianças e adolescentes de 4 a 15 anos de idade. A largada será às 9 horas, também na Praça do Papa, na Capital.



O evento terá transmissão, ao vivo, pela TV Educativa do Espírito Santo (TVE), nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net), e no canal Maratona de Vitória no YouTube.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo.



O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.

Maratona de Vitória

Data: domingo (25)

domingo (25) Local: Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória

Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória Horários: 5h30 (42km), 6h30 (21km) e 7h15 (10km e 5km)

Maratoninha de Vitória

Data: sábado (24)

sábado (24) Local: Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória

Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória Horário: 9h (50m a 500m)