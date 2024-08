Espírito Santo: PRF apreende dois carros irregulares na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois carros irregulares na BR-101 em operações realizadas nesta semana, no Espírito Santo. As ações ocorreram nos dias 5 e 7 de agosto de 2024, resultando na apreensão de veículos em situação irregular.

Na noite de segunda-feira (5), agentes da PRF abordaram um automóvel Fiat Uno, na Serra, conduzido por um homem de 44 anos. Durante a verificação, os policiais constataram que as placas do veículo correspondiam a um Hyundai HB20S, carro diferente do abordado.

Dois dias depois, em 7 de agosto, por volta das 09h30, uma nova operação foi realizada pela PRF, desta vez no km 152 da BR-101, em Linhares. Os agentes abordaram um Chevrolet Corsa Classic Spirit e, ao realizar a inspeção, constataram que o veículo havia sido furtado na manhã anterior, em 06 de agosto. O condutor informou ter adquirido o automóvel há cerca de três meses por R$ 5.000,00, valor significativamente inferior ao preço devido, justificando a diferença por conta de danos no veículo.

Apesar da comunicação de furto registrada no dia anterior, o motorista apresentou à PRF mensagens trocadas com o vendedor do carro desde 21 de julho de 2024, sendo o número de telefone correspondente ao proprietário legal do veículo. Em contato telefônico, o proprietário confirmou o furto e afirmou que o automóvel estava sob sua posse na data do ocorrido.

Diante dos fatos, ambas as ocorrências foram encaminhadas as autoridades para que fossem tomadas as medidas cabíveis.