Espírito Santo recebe 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste

O Espírito Santo sedia entre os dias 08 e 10 de agosto a 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), na região de Pedra Azul. Esta será a segunda vez que o Estado recebe o encontro de governadores e gestores dos sete Executivos estaduais. O Cosud Pedra Azul terá como temas centrais, a necessidade de adaptação às mudanças climáticas, a reforma tributária e a continuidade do debate das edições anteriores sobre a segurança pública.

Sobretudo, a abertura do encontro terá a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além dos sete governadores do Sul e do Sudeste. A programação do Cosud Pedra Azul conta ainda com 14 grupos de trabalho (GTs), que aliás, acontecerão em pontos diferentes da região turística. Confira os temas abaixo:

1 – Agricultura e pecuária

2 – Defesa Civil e Meio Ambiente

3 – Desenvolvimento econômico, parcerias e fomentos

4 – Direitos Humanos, juventude e política para as mulheres

5 – Educação

6 – Esportes

7 – Governança, procuradoria e planejamento

8 – Infraestrutura, logística e desenvolvimento urbano

9 – Inovação e governo digital

10 – Saúde

11 – Segurança

12 – Turismo

13 – Fazenda, previdência e controladoria

14 – Cultura