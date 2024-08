Espírito Santo recebe grande evento de Kickboxing em setembro

O Espírito Santo vai tremer no feriado de 7 de setembro. Mas, não pelo Dia da Independência do Brasil, e sim pelo grande evento de kickboxing “Gladiadores Full-Contact Superfoot”, marcado para começar a partir das 18h, na casa de shows “Na Vista”, que fica localizada na Enseada do Suá, em Vitória.

Contando com 11 combates de arrepiar, o show de lutas capixaba vai ter como evento principal a despedida dos ringues do heptacampeão mundial de kickboxing Laécio Nunes. O representante do Espírito Santo fará uma revanche contra o italiano Andrea Rinaldi, pela categoria 67kg. O duelo vale o título da PKA World Master Champion.

Outro duelo internacional, que irá abrir a noite de lutas, será entre o capixaba Genivaldo Porto, o Portinho, e o chileno Nicolas Briones, na categoria 65kg.

O Gladiadores Full-Contact Superfoot terá um total de 11 lutas, e o co-main-event da noite será valendo o título brasileiro de kickboxing, entre o capixaba Thiago Luk e o carioca Jônatas Ruel.

Seminário com lenda do kickboxing e estrela de Hollywood

O evento de kickboxing acontece no sábado, mas os amantes da modalidade terão outras duas oportunidades de absorver conhecimento e conhecer os criadores do esporte. No dia 8 de setembro, um domingo, irão acontecer dois seminários: um com a lenda de kickboxing Bill “Superfoot” Wallace e outro com o astro de Hollywood Benny Urquidez.

As inscrições estão abertas, no valor de R$ 500,00 para os dois seminários, que são abertos ao público em geral. Serão dois horários: das 09h às 12h, e das 13h às 16h. Os interessados podem encontrar mais informações nos telefones: (27) 99731-4737 e (27) 99580-2570.

Serviço:

Gladiadores Full-Contact Superfoot

Data: 7 de setembro de 2024, às 18h (de Brasília), em Vitória (ES)

7 de setembro de 2024, às 18h (de Brasília), em Vitória (ES) Luta principal: Laécio Nunes (BRA) x Andrea Rinaldi (ITA) – cinturão 67kg

Laécio Nunes (BRA) x Andrea Rinaldi (ITA) – cinturão 67kg Título brasileiro: Thiago Luk (ES) x Jônatas Ruel (RJ)

Thiago Luk (ES) x Jônatas Ruel (RJ) Categoria 67kg: Henrique “Quebra Ossos” (ES) x Ulysses Duracell (SP)

Henrique “Quebra Ossos” (ES) x Ulysses Duracell (SP) Categoria 55kg feminina: Isabelle Gonçalves (ES) x Nicoly Gomes (SP)

Isabelle Gonçalves (ES) x Nicoly Gomes (SP) Categoria 73kg: Eric Nasto x Douglas Rossini

Eric Nasto x Douglas Rossini Categoria 78kg: Jonas Coelho x adversário a ser divulgado

Jonas Coelho x adversário a ser divulgado Categoria 90kg: Ricardo Batan x adversário a ser divulgado

Ricardo Batan x adversário a ser divulgado Categoria 73kg master: Douglas Pereira x adversário a ser divulgado

Douglas Pereira x adversário a ser divulgado Categoria 85kg master: Fábio Martinelli x adversário a ser divulgado

Fábio Martinelli x adversário a ser divulgado Categoria 67kg: Yuri Meirelles x Fernando Piu

Yuri Meirelles x Fernando Piu Luta internacional 65kg: Genivaldo Porto (BRA) x Nicolas Briones (CHI)