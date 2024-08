Espírito Santo registra 6º maior crescimento populacional do Brasil

O Estado do Espírito Santo atingiu uma população estimada de 4.102.129 habitantes, conforme dados oficiais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 29 de agosto.

Esse número representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior, o que coloca o estado como o 6º com maior crescimento populacional no Brasil. No total, o país conta agora com 212,6 milhões de habitantes, um crescimento de 4,7% comparado à última atualização.

Apesar de Vitória ser a capital do estado, não é o município mais populoso. Com 342.800 habitantes, Vitória é superada por outros municípios como Serra (572.274), Vila Velha (502.899) e Cariacica (375.485).

As estimativas populacionais, que consideram a contagem de pessoas até 1º de julho de 2024, foram publicadas no Diário Oficial da União. Esses dados são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como base para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servirem como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Fonte: Amunes