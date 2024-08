Estado entrega dispositivos de leitura ao Instituto Luiz Braille ES

O governo do estado realizou, nesta segunda-feira (19), a entrega de sete dispositivos de leitura OrCam MyEye 2.0 ao Instituto Luiz Braille do Espírito Santo. Esses óculos são considerados uma tecnologia assistiva de ponta, foram projetados para promover a autonomia e a autoestima das pessoas com deficiência visual.

O OrCam MyEye 2.0 oferece uma série de funcionalidades, incluindo a capacidade de ler textos em voz alta, identificar rostos, reconhecer produtos, e até mesmo identificar cores e cédulas. Todas essas funções podem ser realizadas sem a necessidade de conexão com a internet.

Além disso, o dispositivo auxilia na identificação de obstáculos e pode ser utilizado no desenvolvimento de pessoas com dislexia e dificuldades de leitura.

Pesando apenas 22,5 gramas e com dimensões de 7,6 cm por 2,1 cm, o OrCam MyEye 2.0 é discreto e portátil, tornando-se uma ferramenta poderosa para aqueles que enfrentam desafios na visão.

A entrega desses dispositivos ao Instituto Luiz Braille representa um passo significativo na inclusão e no suporte às pessoas com deficiência visual no Espírito Santo. A solenidade foi acompanhada por várias pessoas assistidas pelo Instituto Luiz Braille.

“Hoje é um dia marcante na história desta entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivo prestar serviços de assistência social, artística, intelectual e de saúde às pessoas com deficiência visual do Estado do Espírito Santo. Agradeço ao Governo pela sensibilidade em oferecer a todos nós desta associação este dispositivo importante para nossas vidas. É a concretização de um sonho”, declarou o presidente do Instituto, Manoel Peçanha.

Entregas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), realizou a aquisição de 54 unidades dos óculos de inteligência e visão artificial OrCam MyEye 2.0. Já foram beneficiados alunos com deficiência visual na rede pública estadual de ensino e agora o Instituto Luiz Braille do Espírito Santo.