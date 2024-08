Estadual de beach soccer já tem uma equipe classificada; confira

O Campeonato Estadual masculino de beach soccer 2024 começou com muitas goleadas, lances plásticos e muita habilidade. Até o momento foram disputadas seis partidas e apenas uma equipe garantiu, de forma antecipada, a classificação para a próxima fase: a seleção de Vila Velha. As partidas aconteceram no sábado (10) e domingo (11) e o torneio é disputado por seleções municipais.

Juninho Bebê, o goleiro Mão, e o melhor do mundo, Bruno Xavier, estiveram na arena montada na Praça dos Namorados, em Vitória, presenteando os espectadores com jogadas espetaculares, como não poderia deixar de ser.

Enquanto no Grupo A, com Vila Velha já na próxima fase e três seleções ainda tem chances de classificação, na Chave B a situação é completamente indefinida. Todas as quatro equipes ainda podem avançar para as semifinais, o que promete muita emoção para o próximo final de semana.

Vila Velha ganha duas e já está nas semifinais

Contando com um time de craques, a seleção de Vila Velha abriu vantagem na liderança da Chave A com dois triunfos. No clássico contra o selecionado de Vitória, na manhã deste sábado (10), placar de 6 a 4 para os Canelas-Verdes, com gols do goleiro Mão, três de Zé Carlos, um de Lucas Pereira e outro de Luís Felipe, com Guilherme (3) e Rodrigo Cruz descontando para a equipe da capital.

Já na manhã de domingo, Vila Velha mostrou suas armas e goleou a seleção de Marechal Floriano por 4 a 1. Zé Carlos, Lucas Honorato, Ramon e o goleiro Mão anotaram os gols vilavelhenses, com Josimar fazendo o gol de honra dos florianenses.

Vitória se recuperou da derrota para Vila Velha, e quem “pagou o pato” foi Piúma, que levou uma sonora goleada: 8 a 2. Estevão (4), Guilherme (2), Miguel e Dyego marcaram para os vitorienses, com João Guilherme e Breno descontando para a seleção sulina.

Mesmo com essa goleada sofrida, Piúma tem chances vivas de classificação, porque venceu Marechal Floriano na prorrogação, por 1 a 0 (gol de Natan), após empate por 2 a 2 no tempo normal. Willian e Raniere fizeram os gols de Piúma, com Bruno e João Guilherme empatando para Marechal. A vitória rendeu dois pontos para Piúma.

Decisão do Grupo B fica para o próximo fim de semana

Com apenas duas partidas jogadas até o momento, o Grupo B tem os quatro times com chances de classificação. Porém, Anchieta e Cariacica largaram na frente. Os anchietenses venceram a seleção de Linhares por 6 a 0, com gols de Rapha Silva (2), do goleiro Gean Pietro, Roger, Gabriel e Antônio Davi.

Já Cariacica mostrou força e derrotou a seleção de Marataízes por 3 a 2, com gols de Maguinho (2) e Élito, com Luiz Otávio e Jair descontando para a equipe sulina.

Classificação

Grupo A

Vila Velha – 6pts

Vitória – 3pts

Piúma – 2pts

Marechal Floriano – 0pt

Grupo B

Anchieta – 3pts (saldo 6)

Cariacica – 3pts (saldo 1)

Linhares – 0 pt

Marataízes – 0pt

Jogos da primeira rodada

Sábado (10) – manhã

09h10 – Piúma 2 x 2 Marechal Floriano (1 a 0 Marechal na prorrogação)

11h30 – Vila Velha 6 x 4 Vitória

Sábado (10) – tarde

15h50 – Anchieta 6 x 0 Linhares

18h10 – Cariacica 3 x 2 Marataízes

Jogos da segunda rodada

Domingo (11) – manhã

09h10 – Vila Velha 4 x 1 Marechal Floriano

11h30 – Piúma 2 x 8 Vitória

Sábado (17) – manhã

08h – Vila Velha x Piúma

1h20 – Cariacica x Linhares

Jogos da terceira rodada

Sábado (17) – tarde

14h40 – Anchieta x Marataízes

18h10 – Vitória x Marechal Floriano

Domingo (18) – manhã

09h10 – Linhares x Marataízes

11h30 – Cariacica x Anchieta