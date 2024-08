Evento de crossfit mistura atividade física e natureza no Espírito Santo

Neste sábado (17) e domingo (18), o crosfit sai do box e vai para a natureza, pois, o final de semana no clube AEST, em Manguinhos, na Serra, vai ser agitado pelo “Voice Games Adventure”.

O evento esportivo é organizado pela academia CrossFit Voice, que é um box localizado em Morada de Laranjeiras, também na Serra, certificado pela CrossFit, Inc. dos Estados Unidos.

O torneio terá várias provas que unem força e técnica, inclusive com desafios de natação, na areia, na grama sintética e levantamento de peso. As equipes serão formadas por duplas, trios e também de forma individual. Os vencedores de cada categoria recebem uma premiação em dinheiro, que vai de 300 até 800 reais, além de troféu e medalhas.

O evento começa às 7h e vai até às 17h, nos dois dias de competição. Durante todo o Voice Games Adventure, o som que vai adrenalizar os atletas fica por conta do DJ Marivaldo Ribeiro. A narração, pra levantar a galera, será do coach Ramon Randolfi.

Todos os detalhes ao vivo da competição serão divulgados no perfil no Instagram oficial do evento, o @crossfitvoicegames, e também no perfil do box CrossFit Voice, o @crossfitvoice.

Os ingressos individuais podem ser comprados na recepção do Clube AEST, no valor único de R$ 20,00 por dia de evento. No local, além das provas, haverá uma praça de expositores, com diversos produtos do universo fitness, como sportwear, suplementos alimentares, energéticos, equipamentos de crossfit e recovery dos atletas.

Categorias e premiação

Individual RX

1º colocado: R$ 800,00 + troféu e medalha

2º e 3º colocados: troféu e medalha

Dupla Mista RX

1ª colocada: R$ 800,00 + troféu e medalha

2º e 3º colocadas: troféu e medalha

Dupla Amador – Masculino e Feminino

1ª colocada: R$ 400,00 + troféu e medalha

2º e 3º colocadas: troféu e medalha

Dupla Master 35 – Masculino e Feminino

1ª colocada: R$ 400,00 + troféu e medalha

2º e 3º colocadas: troféu e medalha

Trio Scaled (adaptado)

1º colocado: R$ 300,00 + troféu e medalha

2º e 3º colocadas: troféu e medalha

O que é o CrossFit?

CrossFit é uma empresa globalmente reconhecida, que oferece um programa de treinamento de força e condicionamento físico e funcional, amplamente popularizado em academias ao redor do mundo. “Cross” significa cruzar e “fit” significa em forma, ou seja, “cruzar em forma” seria a tradução literal.

Muito parecido com o treinamento militar, o crossfit tem o objetivo de melhorar o condicionamento físico de pessoas de diferentes faixas etárias, desde sedentários a atletas profissionais. Além disso, a modalidade e seus exercícios queimam 12 calorias por minuto, cerca de 700 para um treino de uma hora.