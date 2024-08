Evento vai facilitar crédito para micro, pequenas e médias empresas

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) promovem, nesta quarta quarta-feira (28), o “O BNDES Mais Perto de Você”, voltado a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). O evento gratuito, que também conta com o apoio do Sebrae, acontece a partir das 14 horas no Novo Salão da Indústria, localizado no 3º andar da sede Findes, em Vitória. Para participar é preciso fazer a inscrição clicando aqui.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, explica que eventos como este fortalecem as indústrias capixabas, gerando oportunidades para que elas acessem a um número maior de agentes financeiros e a crédito com melhores condições. “Queremos cada vez mais ampliar o acesso das nossas indústrias às linhas de financiamento que estimulem o desenvolvimento de novos mercados e negócios. Além disso, entendemos como é importante quando conseguimos reunir em um único local diversos operadores de crédito”, aponta.

O BNDES irá apresentar soluções de crédito para capital de giro, projetos de investimentos e aquisição de máquinas e equipamentos, além de informações sobre como obter garantia para os financiamentos. Os empresários poderão esclarecer dúvidas e consultar as opções mais adequadas aos seus negócios.

Agentes financeiros parceiros do BNDES que atuam em Vitória e região também irão atender o público durante o evento. Eles integram a rede de instituições credenciadas que fazem o crédito do BNDES para micro, pequenas e médias empresas chegar a todo o Brasil.

Mais crédito

O BNDES ampliou as aprovações de crédito para empresas do Espírito Santo no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 1,3 bilhão, valor 333,5% superior ao mesmo período de 2023. As aprovações de crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), no período, somaram R$ 600 milhões, aumento de 275% em relação ao ano anterior. Os dados confirmam o esforço do Banco em ampliar o crédito às empresas de menor porte, fundamentais para a geração de empregos e renda no país.

Encontro O BNDES Mais Perto de Você – ES

Data: Quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Horário: início às 14h

Local: Novo Salão da Indústria (Findes) – Avenida Nossa Senhora da Penha, 2053, 3° andar, bairro Santa Lúcia, Vitória/ES