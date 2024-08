Exposição gratuita mostra magia do circo em forma de aquarelas no ES

A Magia do Circo vai ser tema de uma exposição de arte, em Vitória, no período de 12 de agosto a 12 de outubro, na Casa Porto Artes Plásticas, no Centro da Capital, com entrada franca.

Fazem parte da mostra os poemas sobre o circo de autoria do psicanalista Ítalo Campos – goiano, radicado em Vitória – e as aquarelas do artista plástico Luís Keiper e de seus convidados.

A exposição será uma homenagem a Joyce Brandão, artista visual, pesquisadora, professora aposentada do curso de Artes Plásticas e Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Para resgatar o mundo mágico do circo, todo ambiente será decorado com elementos circenses, desde a entrada da Casa Porto e internamente com camarim e guarda-roupas.

Durante o período, serão projetados vídeos de 54 poemas, declamados por pessoas de todas as idades, do Brasil e do exterior, como Alemanha, França Bélgica e Estados Unidos. Serão oferecidas oficinas de poesia e aquarelas para os participantes.

A abertura da exposição contará com apresentação de artistas circenses e com o Homem Banda Capixaba.

O escritor e poeta Ítalo Campos, que terá seus poemas relacionados ao circo, serão apresentados e ilustrados por aquarelas. “Esta exposição pretende provocar e despertar, em cada um que a visitar, a criança poeta, a criança esperta, criativa e alegre, que todos carregamos”, disse.

Nas palavras do consagrado artista plástico Luís Keiper, a exposição tem vários significados especiais para ele. “Entre eles, ter promovido intensa reflexão sobre as artes circenses ao longo da história das civilizações, em busca de explicação do fascínio inato das pessoas pelo circo. Isso, por meio da criação de sequência de ilustrações para as poesias do Ítalo, utilizando a técnica transparente e imprevisível da aquarela sobre papel”, destacou Keiper.

Os apaixonados pela cultura têm n’A Magia do Circo uma razão especial e duplicada para visitar e apreciar a exposição de poemas e aquarelas, durante mais de um mês e meio, na Capital capixaba. O circo faz parte do imaginário popular, está arraigado na nossa cultura e tem o dom de encantar o público de todas as idades.

A mostra Magia do Circo é uma realização da Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta, Ratimbum Produções de Artes, Prefeitura de Vitória, Casa Porto das Artes Plásticas e Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Espírito Santo (Funcultura).

Serviço:



Exposição de Arte: A Magia do Circo

Local: Casa Porto Artes Plásticas

(Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 – Centro, Vitória – ES)

Entrada franca

Período: 12 de agosto a 12 de outubro de 2024

Abertura dia 12 de agosto, às 19h

Visitação: Segunda a sexta: das 10h às 18h / Sábado: das 10h às 14h