Extrema direita confirma ato contra Moraes no dia 7 de setembro no ES

O senador Magno Malta (PL) anunciou, nesta quinta-feira (29), que o ato pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes, no dia 07 de setembro, na avenida Paulista, em São Paulo, deve ganhar uma versão no Espírito Santo.

LEIA TAMBÉM: Casteglione intensifica campanha com caminhadas em Cachoeiro

De acordo com o parlamentar, o movimento da extrema direita será liderado no Estado pelo deputado federal Gilvan da Federal (PL) e terá concentração, a partir das 14h, no posto Moby Dick, em Vila Velha.

“Por nossa liberdade e pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Convoco todos os patriotas do ES. Deus, Pátria, Família e Liberdade!” escreveu o senador em sua rede social.