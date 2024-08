Falso delegado do MPF é alvo de operação em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem, de 68 anos, foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta quinta-feira (8), em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão com o objetivo de angariar provas para comprovar que o investigado, de 68 anos, em oportunidades distintas, teria se identificado como delegado do Ministério Público Federal (MPF), utilizando roupas com a sigla e carteira de identificação de delegado do órgão, além de um simulacro de arma de fogo.

Investigação

A investigação foi iniciada após denúncia de um servidor do MPF, que viu o investigado usando uma camisa com a sigla e alegando ser servidor do MPF em Vitória, o que não era verdade. Com o aprofundamento das investigações, foi comprovado que o investigado se identificava como delegado do MPF.

Na residência do investigado, foram apreendidos um celular, um distintivo e um porta-documentos com o brasão da República e os dizeres “MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – DELEGADO”, além de um simulacro de arma de fogo (pistola airsoft).

Operação “Impostor”

A operação foi denominada “IMPOSTOR” porque o investigado se passava por delegado do MPF, cargo que não existe nas carreiras do Ministério Público Federal. O investigado poderá responder pelo crime tipificado no artigo 296, § 1º, inciso III, do Código Penal (uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública), cuja pena pode alcançar até 6 anos de prisão.