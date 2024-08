Ferraço repudia fake news em pré-campanha em Cachoeiro

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), tem enfrentado uma onda de ataques e desinformação por parte de adversários políticos e correligionários, especialmente após a divulgação de pesquisas eleitorais que o apontam como favorito na disputa.

Com uma vantagem de quase 30 pontos sobre o segundo colocado, Ferraço e seu vice, Júnior Corrêa (NOVO), tornaram-se alvos frequentes de fake news.

Em uma declaração contundente, Ferraço expressou sua indignação com a disseminação de mentiras e ataques pessoais. “Aqui não tem espaço para mentiras nem palanque para desesperados”, afirmou Ferraço, destacando seu compromisso com a verdade e a integridade.

Combate a fake news

Ferraço, conhecido por sua longa trajetória de trabalho dedicado a Cachoeiro, enfatizou a importância de combater a desinformação.

“Chega! Com a minha idade e uma trajetória de trabalho dedicada a Cachoeiro, não vou permitir que a desinformação e ataques pessoais manchem o que construímos juntos”, disse ele, ressaltando sua experiência e dedicação à cidade.

Ele também criticou a postura de alguns adversários que preferem espalhar mentiras em vez de apresentar soluções concretas para os problemas do município.

“É inaceitável que alguns prefiram espalhar mentiras em vez de apresentar soluções para Cachoeiro. Peço a todos que não se deixem enganar”.

Ferraço conclui sua declaração com um apelo à população, reafirmando seu compromisso com a verdade e a realização de projetos concretos para o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim. “O que importa são os fatos e as realizações. Vamos trabalhar porque aqui não tem espaço para mentiras nem palanque para desesperados”.