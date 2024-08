Festival de cinema de Vitoria irá oferecer oficinas para educadores

O 31º Festival de Cinema de Vitória está promovendo a oficina “Crianças do Lado de Fora” para educadores e educadoras, entre os dias 20 e 22 de agosto, das 9h às 13h, no Auditório do Hub ES+, Centro de Vitória.

A oficina será ministrada pela cineasta e educadora Ana Bárbara Ramos, que tem o intuito desenvolver a experiência e a criação por meio da interação com a natureza, o cinema e o audiovisual.

Com base na metodologia “Ver e Fazer”, a oficina inclui visionamento de filmes, criação de narrativas audiovisuais, brincadeiras e rodas de conversa. O objetivo é proporcionar aos educadores ferramentas e experiências aplicáveis com seus alunos, conectando-os à natureza presente em seus territórios de forma prática e significativa.

As inscrições para a oficina estão abertas a partir de 12 de agosto, via formulário on-line disponível no site do festival (festivaldevitoria.com.br). A oficina pretende sensibilizar o olhar dos participantes para si mesmos, para as imagens e para o mundo ao seu redor.

O Festival de Cinema de Vitória, que busca fomentar e difundir o audiovisual brasileiro, já ofereceu cinco formações gratuitas em julho, com a participação de mais de 300 pessoas. Os cursos foram conduzidos por atores e profissionais renomados, abordando atuação, produção e narrativa.

Quem é Ana Bárbara Ramos

Ana Bárbara Ramos é cineasta, educadora e gestora de projetos na área de cinema, audiovisual, educação e infâncias. Co-criadora da Semente-Escola de Educação Audiovisual, ela tem em seu portfólio oito curtas-metragens, incluindo “Cósmica” (2023) e “Sociedade do Cloro” (2015). Com mestrado em Letras e graduação em Comunicação Social pela UFPB, Ramos é membra de várias associações e redes dedicadas ao audiovisual.