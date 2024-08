Municípios do Sul do ES recebem programa de qualificação turística

No mês de agosto, a Secretaria do Turismo (Setur) está promovendo de qualificação turística, oferecendo cursos em 11 municípios capixabas.

A iniciativa de implementar programas de qualificação turística tem o objetivo de capacitar profissionais do setor e fortalecer o turismo regional, abrangendo desde o preparo de alimentos típicos até idiomas estrangeiros.

Ao todo, são oito cursos, de qualificação turística entre os quais destacam-se o “Café Colonial”, realizado em Ibiraçu e Viana; “Atrativos Negócios Inteligentes” em Iúna; “Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo” em Santa Maria de Jetibá; “Preparo de Café da Manhã para Meios de Hospedagem” em Conceição da Barra e Itaúnas; e “Inglês Instrumental” em Vitória e Vila Velha.

Além disso, cursos de “Espanhol Instrumental” estão sendo ministrados em Piúma, Vila Velha e Serra, e outros temas como “Segmentação Turística” e “Marketing Turístico” serão abordados em diversas localidades.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, ressaltou a importância da qualificação para o crescimento sustentável do turismo no Estado.

“Com uma programação abrangente e diversificada, nosso objetivo é garantir que os profissionais capixabas estejam preparados para oferecer serviços de excelência, o que contribuirá para a consolidação do Espírito Santo como um destino turístico de referência. O envolvimento das comunidades locais é importante para fortalecer o turismo em todo o Espírito Santo”, destacou o secretário.

Confira a programação:

IBIRAÇU

Curso: Café Colonial

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 1º a 09/08

Horário: 18h às 22h

Local: Associação Amigos da Justiça Cidadania Educação e Arte (Centro de Atendimento ao Idoso) – Rua Jasmin, s/n. Bairro Colinas, Ibiraçu.

REGIÃO CAPARAÓ CAPIXABA

Curso: Atrativos Negócios Inteligentes

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 05 a 16/08

Horário: 18h às 22h.

Local: Polo UAB. Av. Dep. João Rios, 221 – Centro – Iúna.

PIÚMA (Guia de Turismo)

Curso: Espanhol Instrumental

Carga horária: 48h

Vagas: 20

Data: 05 a 22/08

Horário: 18h às 22h

Local: Ifes Campus Piúma – Rua Augusto Costa de Oliveira, 660 – Praia Doce.

VILA VELHA (Guia de Turismo)

Curso: Espanhol Instrumental

Carga horária: 48h

Vagas: 20

Data: 05 a 22/08

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Vila Velha – Rua Jaguaribe, 91 – Divino Espírito Santo.

SANTA MARIA DE JETIBÁ

Curso: Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo

Carga horária: 24h

Vagas: 20

Data: 05 A 12/08

Horário: 18h às 22h

Local: EEEFM Graça Aranha – R. Alfredo Potratz, 131 – Centro

CONCEIÇÃO DA BARRA

Curso: Preparo de Café da Manhã para Meios de Hospedagem

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 06 a 08/08

Horário: 13h às 17h (dia 06) e 08h às 17h (dias 07 e 08)

Local: Cricaré Praia Hotel – Rua Cap. Antero Faria, 51 – Centro

ITAÚNAS

Curso: Preparo de Café da Manhã para Meios de Hospedagem

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 13 a 15/08

Horário: 08h às 17h e 08h às 12h

Local: Pousada KA347 – Rua Maria Ortiz Barcelos, 5901 – Itaúnas, Conceição da Barra.

Inscrições gratuitas: Secretaria Municipal de Turismo (27) 99916-4001

COMTUR Conceição da Barra (27) 99916-4001

AETI – Associação de Empresários de Turismo de Itaúnas

VITÓRIA (Guia de Turismo)

Curso: Inglês Instrumental

Carga horária: 48h

Vagas: 20

Data: 19/08 a 05/09

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Vitória – Av Mal. Mascarenhas de Moraes, n° 2077, Bento Ferreira.

SERRA (Guia de Turismo)

Curso Espanhol Instrumental

Carga horária: 48h

Vagas: 20

Data: 19/08 a 05/09

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Serra – Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881 – Portal de Jacaraípe.

Inscrição: gestur@turismo.es.gov.br

REGIÃO SUL CAPIXABA DOS VALES E CAFÉ

Curso: Segmentação turística

Carga horária: 15h

Vagas: 20

Data: 20 a 22/08

Horário: 08h às 13h

Local: CAES – Casa dos Açores do Espírito Santo – ES-297, s/n – km 10, José Carlos, Apiacá.

REGIÃO METROPOLITANA

Curso: Segmentação Turística

Carga horária: 15h

Vagas: 20

Data: 26 e 27/08

Horário: 09 às 18h

Local: Vitória

REGIÃO CAPARAÓ CAPIXABA

Curso: Marketing Turístico

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 26 a 28/08

Horário: 09h às 18h e 09h às 13h

Local: Sede do Consórcio Caparaó – Patrimônio da Penha – Divino de São Lourenço.

Inscrição: (28) 99985-2844.

VILA VELHA (Guia de Turismo)

Curso: Inglês Instrumental

Carga horária: 48h

Vagas: 20

Data: 26/08 a 12/09

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Vila Velha – Rua Jaguaribe, 91 – Divino Espírito Santo.

Inscrição: gestur@turismo.es.gov.br

VIANA

Curso: Café Colonial

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 26 a 30/08

Horário: 13h às 17h

Local: Centro de Qualificação GERAR – Rua Domingos Vicente 10 – Centro – Viana

Inscrição: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – (27) 98177-0562 e (27) 3354-4008.