Festival Movimento Cidade começa nesta sexta (16) com várias atrações

Neste final de semana, nos dias 16, 17 e 18, acontece o Festival Movimento Cidade, na Prainha, em Vila Velha. Considerado o maior festival de culturas integradas do Espírito Santo, o Festival prepara mais de 25 horas de programação gratuita.

A expectativa é receber 30 mil pessoas nos três dias. Na programação há dezenas de atrações musicais, como Criolo, Marina Sena e Silva, três mostras de cinema, oficinas, batalhas, intervenções artísticas e muito mais. Para entrar no festival, é necessário levar 1kg de alimento não perecível. A entrada é sujeita a lotação, por isso, a organização indica que todos cheguem cedo.

Em sua 6º edição, o festival traz o tema ‘O Incrível Mundo Além do Sudeste’. A proposta é celebrar a diversidade e as diferentes linguagens de manifestações artísticas no estado, desbravando o que existe além do “planeta Sudeste”. Com o objetivo de enaltecer artes e artistas das regiões Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, mostrando toda a pluralidade cultural dos territórios brasileiros.

Em seu line-up, o festival traz um dos nomes mais consagrados da música contemporânea brasileira, o cantor e compositor Criolo (SP), indicado seis vezes e ganhador de um Grammy Latino. Ele traz para o palco do Festival Movimento Cidade o seu show inédito “Ciclo”. Outra super atração confirmada é a dona do hit “Ai Que Delícia o Verão”, a cantora mineira Marina Sena (MG).

O cantor Silva (ES) também está confirmado na programação. Ele apresenta seu novo projeto “Encantado”, sexto disco autoral de sua carreira. Alaídenegão (AM), Don L (CE), Kae Guajajara (MA), Vandal (BA), Cabokaji (BA) Banda Eddie (PE), Boogarins (GO), Dudu Mc (ES), Sthelo (ES), Ebony (RJ), Tasha e Tracie (SP), Dan Abranches (ES), Afronta (ES), Ima (PR), Tuyo (PR) completam o line-up.

Nesta edição, há também a estreia da Tenda Carango.Nav com dezenas de atrações regionais. Amanda Requião, Beth MC, DJ Gegeo, DJ Koreia, Grupo Já Gamei, Mocidade Unida da Glória (MUG), Karolla DJ, Mathilda e Fábio Carvalho completam o line-up do MC.

Os shows, que valorizam o DNA capixaba do festival e sua posição de dar protagonismo à arte da terra, vão acontecer numa tenda imersiva batizada de Carango.Nav. No palco, há atrações convidadas do estado do Pará: Jamboo e Miss Tacacá. A Carango. Nav será um espaço dentro dedicado à cultura capixaba, simbolizada pelo caranguejo, um dos maiores ícones culturais do estado. Com tantos estilos e performances diferentes, a Carango.Nav vai criar uma verdadeira ebulição cultural dentro de uma “panela de barro” cenográfica.

O Festival MC também realiza três formações artísticas – batizadas de escolas – e quatro disputas – chamadas de batalhas – que vão render, além de diversão e valorização da arte, prêmios em dinheiro. Na programação tem escola de danças urbanas, videoarte e produção cultural e batalhas de ballroom, breaking, slam e de MC’s.

O 6º Festival Movimento Cidade tem patrocínio master da Petrobras através do Programa Petrobras Cultural. Conta com o patrocínio do Nubank, do Instituto Cultural Vale e da ArcelorMittal. Foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 – Eventos Artísticos Calendarizados. Tem Co-produção da Triz Comunicação e Cultura.

Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura e Governo do Espírito Santo. É uma realização da MC Projetos Criativos, Ministério da Cultura e Governo Federal por meio da Lei Incentivo à Cultura Federal.

Mostras de cinema

E reforçando o seu DNA audiovisual e se consolidando como a maior exibição de cinema a céu aberto do Espírito Santo, o Festival Movimento Cidade leva três mostras de filmes para o público. São ao todo 20 obras, que serão exibidas ao público, de graça, numa super tela de 15x8m. As três mostras audiovisuais são divididas em nacional (Mostra Movimento Cidade), capixaba (Mostra Cena Capixaba) e outra inédita (Mostra Horizonte Sudeste).

Os filmes selecionados para a Mostra Movimento Cidade foram:

Pássaro Memória (RJ), de Leonardo Martinelli;

Te Amo, Se Cuida (SP), de André Vidigal e Liz Dórea;

Solos (SP), de Pedro Vargas;

Navio (RN), de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas, Vitória Real;

Mandinga (PA), de Raidol;

Ana Rúbia (MT), de Diego Baraldi e Íris Alves Lacerda;

Não Tem Mar Nessa Cidade (RS), de Manu Zilveti;

Os filmes selecionados para a Mostra Cena Capixaba foram:

O Encontro das Memórias, de Thiago Coutinho;

Expressa, de Amanda Mendes Cezario;

Travessia, de Fernando Nicolau;

Lorn, de Lucas de Carvalho;

Lugar de Mulher é na Roda, de Alice Dilma;

Tá No Drip, de Ruan Poly da Cruz;

Babel, de Henrique do Carmo,

Minha Cidade Ideal, de Crianças e Adolescentes da EMEF Éber Louzada Zippinotti.

Duas dessas obras – uma para cada mostra – serão escolhidas por uma banca de jurados para receber valor de R$3 mil como premiação. O resultado será revelado no palco do festival.

A terceira mostra é a “Horizonte Sudeste”, que não é competitiva. Ela é composta por obras convidadas de cada estado da Região Sudeste e vai exibir “O Incrível Mundo Além do Sudeste”, filme-manifesto que recebeu o título da temática do Festival Movimento Cidade 2024. A obra teve cenas gravadas em Regência, litoral do município de Linhares (ES), localizado no norte do estado, e na Grande Vitória (ES). O filme foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo (LPG).

Os filmes selecionados para a Mostra Horizonte Sudeste foram:

Remendo (ES), de GG Fákọ̀làdé;

Expresso Parador (RJ), de JV Santos;

Atravessaria a Cidade Toda de Bicicleta só pra Te Ver Dançar (SP), de Mauricio Abbade;

Trabalho é Campo de Guerra (MG), de Pedro Carcereri.

O Incrível Mundo Além do Sudeste (ES), de Breno Chamon e Lucas R. Diogo.

Artes Visuais

O Festival Movimento Cidade também prepara galerias de arte urbana, exposições e atos-manifesto de arte, todos projetados para envolver o público de maneira interativa. Um de seus novos espaços é o “Resistir sobre a Prainha: Atos-manifesto”.

O espaço trará reflexões críticas sobre o legado da memória local e a preservação do Sítio Histórico da Prainha, recentemente reinaugurado em 2024. As proposta selecionadas são: Véia do Patuá – Vila Velha (ES) com o “Varal das Benzedeiras”; Descalços Cia de Artes, Maytê Hensso – Maceió (AL) com a performance artística “Para Rosas e Tridentes”; e Pabluxu – Vila Velha (ES) com a intervenção urbana “O conflito começou quando eu vi o fim”.

Outra proposta do Movimento Cidade é a exposição “Olhar a Cidade: Prainha”, onde os visitantes poderão se inspirar com imagens da Prainha capturadas por talentosos fotógrafos. Os fotógrafos e fotografias selecionados são: Barcos ao Entardecer (2010), de Angélica Dornelas; Caos do Porto, de Ely; Acervo: Memória Capixaba (1940), de Fábio Pirajá;

Acervo: Memória Capixaba (1930), de Fábio Pirajá; Acervo: Memória Capixaba (1920), de Fábio Pirajá;

Acervo: Memória Capixaba (1940), de Fábio Pirajá; Histórias da Prainha (2024), de Chicow; Desmentalidade Colonial (2024), de Chicow; Espera Feliz (2023), de Paula Stein; Brincadeira de Criança (2023), de Paula Stein.

Uma prévia das fotografias podem ser conferidas no link: Movimento Cidade

O festival também conta com a instalação “Planetas Brasileiros”, que apresentará grandes bolas infláveis espalhadas pelo festival, cada uma representando uma região do Brasil (sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste).

Os artistas criaram artes exclusivas para o MC, integrando elementos únicos que vão se espalhar pelo festival. Os artistas responsáveis pelas artes são: os Planeta “Norte”, por Douglas Jacinto (TO); Planeta “Sudeste” por Amanda Lobos (ES); Planeta “Nordeste”, por Tassila Custodes; Planeta “Centro Oeste”, por Irmãos Credo; Planeta “Sul”, por Marcella Calado.

Uma prévia das instalações pode ser conferida no link: Movimento Cidade

Outra novidade é a “Galeria Croma”. Instalada na Prainha, a galeria será palco para artistas do todo o Brasil e capixabas desenvolverem, em conjunto, paineis de arte urbana que, unidos, vão formar uma verdadeira galeria a céu aberto.

Durante o festival o público poderá acompanhar ao vivo as intervenções artísticas e a evolução das obras, interagindo com os artistas e apreciando a magia da criação em tempo real. Conheça as duplas de artistas: Alex Baum (ES) e Odrus (DF); Thiago Balbino (ES) e Cigana (PE); Iran (ES) e Tuane (SC); Vânia Cáus (ES) e Wira Tini (AM); Doce (ES) e Cazé (RJ).

Outro espaço é a exposição “Reimagina”, que apresentará projetos arquitetônicos desenvolvidos durante uma maratona de oficinas organizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Espírito Santo (IAB-ES), em parceria com o Movimento Cidade. As propostas trarão ideias inovadoras para o Parque da Prainha, refletindo a criatividade e o compromisso com a sustentabilidade e a acessibilidade.