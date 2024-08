Follow the Money: MPES denuncia 20 envolvidos no esquema criminoso

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Procurador-Geral de Justiça, Francisco Martinez Berdeal, ofereceu denúncia em face de 20 envolvidos nas investigações da Operação Follow the Money. A denúncia foi protocolada ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) na noite de quinta-feira (22).

O documento aponta a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e uso de documento falso, por parte de agentes públicos e particulares. Conforme a denúncia, o esquema envolve dano material de mais R$ 17 milhões.

O MPES requer que os denunciados sejam condenados pelos respectivos crimes praticados no esquema, além do pagamento de dano moral coletivo no valor de mais de R$ 34 milhões. O processo tramita em segredo de Justiça.

Operação Follow the Money

A Operação Follow the Money foi deflagrada no dia 01/08, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos Central e Norte) do MPES, com o apoio da Polícia Militar.

Na ocasião, foram cumprimos mandados judiciais em face de agentes públicos e particulares envolvidos no esquema. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva, 30 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de afastamento funcional de agentes públicos, 13 mandados de suspensão do exercício da atividade profissional, proibição de contato entre pessoas, proibição de acesso às dependências de órgãos públicos, além de monitoramento eletrônico.

Os mandados foram expedidos pelo TJES, atendendo a requerimentos do MPES contra 34 (trinta e quatro) pessoas envolvidas. Ao todo, 9 membros do Ministério Público coordenaram os trabalhos da Operação, auxiliados por 97 policiais.

As investigações colheram evidências robustas do envolvimento dos acusados nos crimes e sustentam a denúncia apresentada nesta quinta (22/08).