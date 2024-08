Foragido da justiça de Minas Gerais é preso com espingarda em Irupi

Um homem, de 29 anos, considerado foragido da justiça de Minas Gerais, foi preso com uma espingarda na noite da última terça-feira (6), na localidade de Córrego Palmital, em Irupi.

De acordo com a Polícia Militar, após receber informações de que um homem, considerado foragido da justiça de Minas Gerais estaria escondido na localidade de Palmital, os policiais foram ao local e abordaram o indivíduo.

Com ele, foi encontrado uma arma de herança de família, sendo uma espingarda calibre 28, com três cartuchos carregados e três cartuchos vazios do mesmo calibre. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.