Foragido é recapturado pela Guarda Municipal em Cachoeiro

Guardas municipais recapturaram um foragido durante um patrulhamento realizado na tarde da última quarta-feira (14), no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, populares relataram a equipe que dois indivíduos passaram de moto armados próximos de escolas do bairro.

Os guardas já estavam sabendo de um foragido, que havia recebido o benefício de “saidinha” temporária, mas não teria retornado no dia de ontem à Penitenciária em Vila Velha, onde cumpre pena em regime semiaberto.

Segundo a GCM, o foragido conhecido como vulgo “Digão”, é suspeito de ter tentado matar a esposa no último sábado (10), e que a dupla de moto estaria procurando ele para acertar as contas. Aos agentes, ele se apresentou com um nome falso, porém, minutos depois confessou que não havia retornado para o presídio no horário determinado.

O foragido foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A moto informada pelos populares não foi localizada no momento do fato.