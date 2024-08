Frente fria se afasta, mas terça (27) ainda será de friozinho no ES

Nesta terça-feira (27), a frente fria se afasta em direção ao oceano, permitindo o retorno do sol em algumas áreas do Espírito Santo.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, a faixa litorânea, inclusive a Grande Vitória, terá muitas nuvens e previsão de chuvisco.

Nas demais áreas do Estado, haverá variação de nuvens, sem expectativa de chuva.

As temperaturas continuam amenas, e o vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas no litoral norte.

Na Grande Vitória, muitas nuvens com previsão de chuvisco em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens, com previsão de chuvisco apenas no litoral. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, com previsão de chuvisco apenas no litoral. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.