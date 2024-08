Futebol 7: Copa Sudeste acontece neste fim de semana no ES

As maiores equipes de grama sintética do Espírito Santo e um time de Minas Gerais, vão participar, neste final de semana, da Copa Sudeste de Futebol 7 2024. Os duelos acontecem no sábado (3) e no domingo (4), nos campos da Arena 027, que fica no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. A entrada é gratuita!

Vão participar da disputa, as equipes do Unicapixaba, Vitória R5, Fut 7 Jardim Camburi, Pitbulls F7, Mídia FC, Águia 244, Agonia FC e Leveros FC. Além deles, o ES Canadá, de Minas Gerais, o atual campeão (2023), também vai jogar a competição interestadual.

Regulamento

As nove equipes participantes foram divididas em três grupos, de três times cada. A primeira fase acontece neste sábado (3), com os clubes se enfrentando, em três rodadas, dentro de seus grupos.

Os três líderes das chaves e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais, que acontecem no domingo (4), de manhã. Os vencedores fazem a grande final, no mesmo dia, na parte da tarde.

Grupo A

Unicapixaba (ES)

EC Canada (MG)

Vitória R5 (ES)

Grupo B

Fut 7 Jardim Camburi (ES)

Pitbulls F7 (ES)

Mídia FC (ES)

Grupo C

Águia 244 (ES)

Agonia FC (ES)

Leveros (ES)

A Copa Sudeste de Futebol 7, que faz parte do calendário oficial da Confederação de Futebol 7 do Brasil (CF7B), é organizada pela Moura Eventos. A competição dá ao campeão uma vaga (com a inscrição paga) para o Campeonato Brasileiro de futebol 7, que acontece no mês de novembro, em São Paulo.