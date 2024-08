Gelo no Sul do ES: temperatura chega a 6 graus em cidade do Caparaó

Moradores do distrito de Alto Norte, em Muniz Freire, registraram geada e temperatura de 6º graus na madrugada deste sábado (31).

Ainda na região do Caparaó, no Parque Nacional, algumas pessoas que faziam trilhas também registraram gelo na vegetação.

Apesar dos registros de baixa temperatura, a previsão do instituto Clima Tempo para Muniz Freire e região é de tempo aberto, com temperatura variando entre mínima de 12º e máxima de 26º.

Até o dia 31 de agosto, já choveu 7 mm em Muniz Freire, o que representa 26% da média normal para o mês.

