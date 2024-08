Incêndio de grandes proporções causa pânico em cidade no Sul do ES

Um incêndio de grandes proporções deixou moradores da cidade de Venda Nova do Imigrante em pânico nesta sexta-feira (30).

De acordo com populares, as chamas queimaram grande área no bairro Tapera, colocando em risco casas, um prédio e dois armazéns.

LEIA TAMBÉM: Policiais realizam buscas pelo taxista desaparecido em Alegre

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada. A Defesa Civil e a Polícia Civil também estiveram no local. Não há informações sobre vítimas.

A área inicialmente queimada está em loteamento. A susepita é de que o incêndio tenha sido criminoso. O fogo começou na parte mais alta do morro, mas as chamas desceram para a BR-262, próximo das edificações.