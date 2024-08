Gerando Falcões confirma bairro de cidade do ES para receber Favela 3D

Resultados alcançados em São Paulo motivaram o Governo capixaba a trazer o modelo que será desenvolvido em conjunto com o Instituto e a Prefeitura de Cariacica.

O Governo do Estado, em parceria com o Instituto Gerando Falcões e a Prefeitura de Cariacica, confirmou o bairro de Piranema como a primeira comunidade a receber o Projeto Favela 3D, iniciativa que visa promover a transformação social e econômica em comunidades vulneráveis. O projeto foi anunciado em janeiro deste ano.

Nessa terça-feira (27), uma reunião marcou uma nova fase do projeto, focada na estruturação de recursos por meio de uma parceria entre as partes envolvidas. A agenda realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, contou com a presença de empresários e representantes dos setores de energia, saúde, mineração, siderurgia, construção e comércio exterior.

“Temos feito um trabalho forte de investimentos em áreas mais vulneráveis. O Programa Estado Presente em Defesa da Vida é um exemplo de que investimentos em educação, infraestrutura, geração de empregos e cursos de formação são fontes de oportunidades para levar qualidade de vida a quem mais necessita. Essa parceria com o Gerando Falcões, um importante Instituto, vai transformar vidas e toda iniciativa que visa diminuir a desigualdade social tem nosso apoio”, afirmou o governador do Estado, Renato Casagrande.

O Projeto Favela 3D está em andamento há quatro meses, com um diagnóstico já realizado na comunidade de Piranema. Agora, o projeto entra em uma nova fase, que envolve a estruturação de recursos através de uma parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal, o Instituto Gerando Falcões e a iniciativa privada. A expectativa é que a implementação comece nos próximos três meses.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, reiterou o papel transformador do projeto e o compromisso do Governo em garantir que o desenvolvimento econômico seja inclusivo, gerando oportunidades para todos.

“Ficamos entusiasmados com os resultados desses programas em algumas comunidades do estado de São Paulo. Iniciativas que estão proporcionando a redução da criminalidade, quebrando o ciclo da pobreza, gerando infraestrutura nas comunidades. Projetos que trouxeram mais capacitação, educação e saúde, tudo isso coordenado pelo Instituto Gerando Falcões, que faz a integração da comunidade, ouvindo as suas necessidades e demandas. Nada nesse projeto é feito de cima para baixo, tudo é construído através do diálogo com as lideranças da comunidade, e com as pessoas que vivem lá”, destacou Ferraço.

O presidente do Instituto Gerando Falcões, Eduardo Lyra, falou sobre o potencial do projeto em promover uma transformação significativa nas comunidades. “Nós temos um desafio do tamanho do Brasil. Na última década, o número de favelas no País quase dobrou e precisamos avaliar qual é a causa disso. Nosso projeto enfrenta essa realidade de maneira transformadora em várias comunidades espalhadas por todo o país, trazendo dignidade, desenvolvimento e acesso à tecnologia. Viemos para mostrar que o problema do Brasil não são as favelas, mas sim a pobreza”, pontuou.

Projeto Favela 3D

Iniciado em 2021 pelo Instituto Gerando Falcões, o projeto Favela 3D tem como objetivo eliminar a miséria em todo o país, promovendo a transformação social em territórios vulneráveis. A iniciativa foca na oferta de moradia digna, no desenvolvimento urbano e socioeconômico, e na inclusão social e digital.

O projeto é estruturado em três pilares principais: desenvolvimento habitacional, urbano e ecológico; programas de capacitação, emprego e empreendedorismo; e inclusão social e digital, com acesso a serviços e fortalecimento comunitário. Entre as ações, está o Programa Decolagem, que apoia famílias a saírem da pobreza extrema.

Foi identificada a presença de 1.126 famílias na comunidade de Piranema, que serão diretamente beneficiadas pelo projeto. O bairro pode servir de modelo para futuras expansões em outras regiões vulneráveis.

Presente em 25 estados e no Distrito Federal, o Instituto Gerando Falcões é uma rede de desenvolvimento social que atua em cerca de 5 mil favelas, impactando mais de 700 mil pessoas em todo o Brasil. Fundado por Eduardo Lyra, a ONG já capacitou mais de dois mil líderes comunitários para promover transformações sociais nos territórios onde atua.