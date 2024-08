Guaçuí: casa de acolhimento é contemplada com mais de R$ 12 mil

A Sicoob Sul concluiu o 6º Edital de Projetos Sociais, nesta terça (13), onde distribuiu R$ 608 mil entre 24 instituições.

Foram inscritos 72 projetos, dos quais 24 foram contemplados. A iniciativa visa apoiar pessoas e organizações que trabalham em prol da comunidade e se preocupam com o bem-estar social.

Os projetos são avaliados com base em sua relevância social, abrangendo áreas como saúde, esporte, responsabilidade social, cooperativismo, empreendedorismo e cidadania financeira.

Cada proposta passa por uma análise criteriosa e os selecionados são orientados a fornecer três orçamentos detalhados e a explicar como os recursos serão aplicados.

Projetos contemplados

Entre os projetos contemplados este ano está a Casa do Camilo, em Guaçuí, no Espírito Santo. Com 8 anos de existência, a casa acolhe acompanhantes de pacientes da Santa Casa, motoristas e pacientes em tratamento de hemodiálise.

O projeto da Casa do Camilo foi aprovado na segunda tentativa de participação no edital e receberá R$ 12.300.

O valor será destinado à criação de uma sala de convivência, um espaço de orações, aquisição de dois computadores para facilitar o contato com a assistência social, e a compra de duas poltronas para melhorar a acomodação dos pacientes.

Outro projeto contemplado foi a Escolinha de Bodyboarding do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Criada há 22 anos por Bruno Fabiano Ribeiro Carvalho, a escolinha atende 56 alunos e, pela primeira vez, recebeu apoio privado.

Os recursos serão utilizados para a compra de equipamentos, uniformes e materiais de limpeza. Um dos alunos da escolinha, Luan Azeredo, já se destacou como campeão brasileiro de bodyboard, e Bruno Fabiano, criador do projeto, é campeão mundial de bodyboard em 2004, bicampeão brasileiro e campeão estadual.

O Colégio Eucarístico, também em Campos dos Goytacazes, foi outro beneficiado. Sob a direção do Padre Gilson Motta, a instituição oferece educação desde os 2 anos até o pré-vestibular, atendendo aproximadamente 1.630 alunos. Pela primeira vez inscrito no edital, o colégio conta com uma sala de leitura equipada com computadores e recursos interativos, que será aprimorada com o apoio recebido.

O Lar dos Idosos João 23, fundado em 1927, foi mais um dos projetos contemplados. A instituição, que atende 33 idosos e é administrada por voluntários, utilizará os recursos para melhorar a estrutura do lar, com foco na construção de armários para as roupas dos residentes. Cristiano Bressan, vice-presidente do lar, destacou a importância do apoio para garantir melhores condições de vida aos idosos.

Sicoob Sul

Essas doações foram feitas pela Cooperativa Sicoob Sul através do Edital de Projetos Sociais, um programa anual financiado pelo Fundo de Investimento Social (FIS) que já investiu mais de 1.400.000,00 ao longo dos últimos cinco anos.

Além disso, a Sicoob Sul oferece um curso de elaboração de projetos para ajudar os participantes a prepararem suas propostas de maneira mais eficaz.