Guarda Municipal recupera em Cachoeiro moto furtada em Castelo

Na manhã desta sexta-feira (16), a Guarda Municipal recuperou em Cachoeiro de Itapemirim, uma moto verde que havia sido furtada na última quarta-feira (14), no município de Castelo.

Segundo a Guarda Municipal, após o cerco eletrônico avistar a moto Honda CG Fan, de cor vermelha, sendo conduzida no bairro BNH, os agentes foram ao local e abordaram os suspeitos.

Aos agentes, eles informaram que a moto furtada estaria na casa de um deles. Nisso, a equipe foi ao local e encontraram a moto, de cor verde, estacionada na garagem da residência, onde foi constatada como produto de furto. Uma camisa que usada no crime estava em cima da moto.

Os suspeitos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Já a moto de cor verde foi levada para o pátio credenciado do Detran|ES.

