Guardas municipais de Cachoeiro fazem capacitação sobre trânsito

Os agentes de trânsito e os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, estão passando por um curso intensivo de atualização em trânsito visando melhorar suas habilidades e conhecimentos para atuação no trânsito nas vias da cidade.

Leia também: Guaçuí: casa de acolhimento é contemplada com mais de R$ 12 mil

Na última semana, 26 GCMs concluíram o curso, e nesta semana, mais 27 estão participando das atividades formativas. O treinamento ocorre em duas etapas: de 5 a 8 de agosto e de 12 a 15 deste mês.

O curso de atualização é uma exigência estabelecida pela Portaria Nº 966, de 25 de julho de 2022, da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, com o objetivo de aprimorar os profissionais que executam atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito. Após a conclusão desta etapa de atualização, os agentes estarão aptos a realizar autuações no trânsito, conforme determina a legislação vigente.

O secretário de Segurança e Trânsito, Rui Guedes Barbosa, destacou a importância do treinamento para o aprimoramento das atividades de fiscalização e segurança viária na cidade.

“A Guarda Civil Municipal após conclusão do curso de atualização, iniciarão os trabalhos inerentes a atuação no trânsito, função que até então era exclusiva dos agentes de trânsito em nosso município, com isso ampliaremos nosso campo de atuação de fiscalização e organização do trânsito local, colaborando com a fluidez e segurança das vias públicas. Com o término do curso, espera-se uma maior eficiência nas operações realizadas pelos agentes, contribuindo para um trânsito mais seguro e ordenado em Cachoeiro de Itapemirim. Este curso representa um esforço contínuo para garantir que nossos agentes estejam preparados para lidar com os desafios do trânsito urbano, proporcionando maior segurança à população”, destacou o secretário.