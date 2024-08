Homem é detido durante operação contra tráfico de drogas no ES

Um homem de 23 anos, foi detido durante uma oepração realizada pela Polícia Civil na manhã da última quinta-feira (15), no bairro Vila Fernandes, no município de Boa Esperança.

De acordo com a PC, a ação foi realizada em continuidade às investigações de tráfico de drogas no bairro Vila Fernandes, para cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram o suspeito e a companheira dele.

Durante as buscas, foram apreendidas oito buchas de maconha, 13 pedras de crack, uma balança de precisão, além de material para embalo de entorpecentes, anotações da venda de entorpecentes e R$ 414,00 em espécie.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Boa Esperança, juntamente com o conduzido para o procedimento adequado. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à 17ª Delegacia Regional em Nova Venécia, permanecendo à disposição da Justiça.